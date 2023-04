Protagonista de ‘Stranger Things’ anuncia su compromiso con el hijo de Bon Jovi

La actriz Millie Bobby Brown de 19 años y Jake Bongiovi, hijo del mítico cantante Jon Bon Jovi de 20 años anunciaron su compromiso en su cuenta de Instagram con una hermosa foto en blanco y negro en el que la actriz luce un gran anillo en su dedo anular, lo que confirma que los jóvenes pronto darán el sí en el altar.

Millie Bobby Brown, estrella de la serie de Netflix ‘Stranger Things’ por su papel de Eleven dejó al descubierto el compromiso con su novio Jake Bongiovi con un tierno mensaje en el que le pide compartir todos los veranos a su lado a partir de ahora.

“I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all 🤍” (“Te he amado tres veranos; ahora, cariño, los quiero todos”), escribió Brown haciendo alusión a la letra de la canción "Lover" de Taylor Swift.

La pareja oficializó su relación en marzo de 2022 y desde entonces se les ha visto juntos tanto en las redes sociales como en eventos o premiers de películas protagonizadas por la joven actriz como por ejemplo, el pasado mes de octubre cuando desfilaron agarrados de la mano por la alfombra roja en el estreno de la película ‘Enola Holmes 2’, que protagoniza Millie junto al actor Henry Cavill.

Aunque la publicación supera los 7 millones de me gusta ha generado opiniones divididas entre los seguidores de la actriz pues consideran que la pareja aún es demasiado joven para tomar la decisión de casarse.

“Lo siento, la gente es miserable en los comentarios. Ignora a esos tontos y disfruta de tu amor”; “Ella tiene 19 años, ¿y qué? Yo tenía 16 cuando conocí a mi esposo, llevamos juntos más de 12 años y formamos una hermosa familia”; “La gente dice que está desperdiciando su vida, ¿de qué manera? Ahora puede disfrutar de su vida con alguien a quien ama”, son algunos de los comentarios de usuarios que mostraron su apoyo a la actriz por su decisión de comprometerse con Jake Bongiovi.

Desde que debutara con apenas 12 años en la serie original de Netflix, ‘Stranger Things’, la carrera de Millie Bobby Brown ha despegado lanzándola al estrellato hollywoodense siendo todavía una adolescente. Aunque Brown ya había participado en algunas series de televisión como NCIS, Grey’s Anatomy y Modern Family, sin duda, fue su papel de Eleven en la serie de fantasía de Netflix quien le dio el reconocimiento mundial y muchos jóvenes al igual que ella, la vieron crecer en la pantalla.