Revelan primer avance del biopic de Witney Houston

Cada vez son más los filmes tipo biográficos de grandes estrellas de la música que se convierten en éxitos de taquilla. Después de los galardonados biopics de Freddy Mercury, Elton John y Elvis Presley, llega el de Witney Hosuton, la artista femenina que tocó la gloria mundial con su inigualable voz y se a causa del abuso de las drogas.

La actriz Naomi Ackie, conocida por sus papeles en la saga de Star Wars y en la miniserie de Netflix ‘The End of the F***ing World’, dará vida a Whitney Houston en la película, titulada ‘I Wanna Dance with Somebody’, un tributo a su hit más exitoso incluido en su álbum, 'Witney' de 1987. La historia explora sus comienzos hasta el momento en que se convirtió en la artista más grande de su época.

“La película es un retrato sin restricciones de la mujer compleja y multifacética detrás de ‘La Voz’. Desde la niña del coro de Nueva Jersey hasta una de las artistas discográficas más vendidas y premiadas de todos los tiempos, el público emprende un viaje inspirador, conmovedor y muy emotivo a través de la vida y la carrera pioneras de Houston, con actuaciones impresionantes y una banda sonora de los éxitos más queridos del ícono como nunca antes los habías escuchado. ¿No quieres bailar?”, se lee en la descripción oficial.

Además de Ackie, el reparto de ‘I Wanna Dance with Somebody’ incluye a Ashton Sanders en el papel de Bobby Brown, Stanley Tucci en el de Clive Davis, Clarke Peters en el de John Houston, padre de Whitney; y Tamara Tunie en el de Cissy Houston, madre de la cantante.

El tráiler no hace demasiado hincapié en la vida personal de Whitney: apenas adelanta la escena de su matrimonio con Bobby Brown. La cantante, cuyos problemas de adicción fueron conocidos, falleció en 2012 tras ahogarse en la bañera de una habitación de hotel.

Conocida bajo su apodo “La Voz” (The Voice, en inglés), Witney vendió más de 200 millones de discos a nivel mundial y su legado influyó en otros artistas por las siguientes décadas, incluso, después de su muerte en 2012. La estrella alcanzó la fama por su enorme habilidad vocal para entonar notas altas, siendo reconocida más tarde con múltiples premios Grammy, Emmy, Billboard, y otros más.

En cuanto a su vida personal, se casó con el cantante Bobby Brown y este matrimonio fue uno de los más mediáticos entre la década de los 90 y los 2000 por la adicción a las drogas que ambos compartían. Tuvieron una sola hija, Bobbi Kristina Brown, y terminaron por divorciarse en 2007. Cinco años después, en 2012, Whitney se ahogó accidentalmente en la bañera de su residencia en Beverly Hills.