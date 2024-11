Richard Gere confesó que su esposa lo confundió con George Clooney cuando se conocieron

En la gala, Gere, de 75 años, recordó con humor cómo conoció a Alejandra Silva, de 41. “Ella no veía películas, lo cual fue genial. Pensaba que yo era George Clooney”. Pero Alejandra, una activista española comprometida con causas sociales, rápidamente corrigió a su esposo: “Yo sabía quién eras. Me enamoré de ti después de verte en Time Out of Mind. Es tan sexy ahí”.

La historia de amor de la pareja comenzó hace más de una década, cuando amigos en común los presentaron. Silva, hija de Ignacio Silva Botas, exvicepresidente del Real Madrid, relató en una entrevista que desde el principio sintió una conexión especial. “Nuestro karma se atrajo en el momento en que nos vimos. Cuando hay una energía tan fuerte, los problemas desaparecen”, declaró.

Silva, una filántropa dedicada a combatir la falta de vivienda a través de RAIS Fundación, admiraba desde antes el activismo de Gere, conocido por su apoyo a los derechos humanos y al Tíbet. Juntos, han logrado compaginar sus vidas personales y profesionales en una relación que trasciende las diferencias de edad y culturas.

Desde su boda en abril de 2018, Richard y Alejandra han formado una familia sólida. Comparten dos hijos pequeños, Alexander, de 5 años, y James, de 4, además del hijo mayor de Silva, Albert, de 12, fruto de su primer matrimonio. Gere, por su parte, también es padre de Homer, de 24 años, de su relación anterior con Carey Lowell.

El actor recientemente anunció que la familia se mudará a Madrid, ciudad natal de Silva, para estar más cerca de su círculo familiar y cultural. “Mi esposa es española y nos vamos por su familia, sus amigos, su cultura. Los niños son bilingües, así que será algo genial para ellos”, comentó en una entrevista.

A pesar de sus compromisos familiares, Gere sigue activo en el cine y la televisión. Este mes, estrena La Agencia, una serie de espionaje en Paramount+ y Showtime basada en la aclamada serie francesa Le Bureau des Légendes. Gere interpreta a Bosko, un experimentado jefe de estación de la CIA en Londres.

Sobre su papel, Gere explicó: “Bosko es un líder que entiende los riesgos que enfrentan sus agentes. Lleva el peso de su experiencia en el campo, pero también sabe cuándo tomar decisiones difíciles”. La serie, que también cuenta con Michael Fassbender en el elenco, promete explorar las complejidades de la vida de los agentes encubiertos.