Ryan Reynolds confiesa que sus problemas de ansiedad le han ayudado a criar a sus hijos

El actor Ryan Reynolds reveló, en una entrevista junto a Hugh Jackman, que ha padecido ataques de ansiedad y que ha tenido que controlarlos por el bien suyo y de su familia. Pero también detalló, para sorpresa de muchos, que esta condición la ha tomado a su favor para saber cómo darle manejo a algunas situaciones con sus hijos.

Te puede interesar: Ansiedad y úlceras estomacales | Las secuelas físicas y psicológicas que Stars Wars le dejó a Daisy Ridley

Lo que podría ser simplemente un grave síntoma de malestar emocional y mental el actor se encargó de darle la vuelta y ponerlo a su favor, aceptarla y entender cómo funciona la ansiedad para que no se vuelva su enemiga sino más bien su aliada en la crianza de los cuatro hijos, Betty de 4 años, Inés de 7, James de 9, y un niño de un año cuyo nombre no ha sido revelado, que tiene en común con su esposa la también actriz Black Lively.

A sus 47 años admitió que la fama no lo es todo y que en efecto esta condición se puede presentar en cualquier ser humano bajo cualquier circunstancia: “Creo que lo hace mejor porque tu enfoque es menos en ti mismo y más en tus hijos. Sé que tú también lo sabes. Ahora amo tener ansiedad, amo haber tenido ansiedad. Porque cuando veo que mis hijos experimentan algo de eso, que probablemente es genético, sé cómo abordarlo”, admitió el actor.

“Sé que no puedo simplemente arreglarlo. Y puedo comunicar todo eso a ellos y con ellos. Siempre estoy agradecido por ello”, añadió, refiriéndose a que sus hijos podrían presentar esta condición y por lo tanto para él es importante tener herramientas adecuadas para enseñarles a ellos cómo manejarla.

También fue enfático en que parte de su mejora y el manejo que le da a la ansiedad tiene mucho que ver con su día a día laboral: “Mi trabajo se beneficia enormemente. Las personas que tienen ansiedad están constantemente pensando en el futuro. Estás constantemente, ‘¿Y si esto sucede? ¿Y si aquello pasa?’ Siempre te estás contando historias”, dijo.

“Así que cuando estamos filmando Deadpool & Wolverine, no solo estoy filmando la película, también estoy sentado en el público como un crítico cauteloso diciendo, ‘No me gusta eso. No creo en eso’. Así que la ansiedad crea ese ecosistema de conciencia que de otra manera no tendría”, puntualizó.