'Me hacía sentir sucia' | Julia Foxx reveló detalles de su perturbadora relación con Kanye West

La actriz de origen italiano, Julia Fox, ha estrenado su libro de memorias ‘Down the Drain’, en el que comparte los más íntimos detalles de su vida personal y profesional. Sin embargo, el capítulo que más polémica está generando es cuando la actriz aborda la relación que mantuvo con el rapero Kanye West a inicios de 2022. El "affair" que duró poco menos de dos meses terminó convirtiéndose en un perturbador circo.

En el libro, Foxx se refiere a Kanye como "El Artista" y revela paso a paso cómo se conocieron e iniciaron su relación, hasta el momento en que ella decidió ponerle punto final tras darse cuenta que el rapero en realidad la estaba utilizando.

Foxx inicia su relato contando que conoció a Kanye West cuando un amigo le preguntó si podía pasarle su número a un “artista famoso” que había estado preguntando por ella. Una vez la contactó, el rapero la llamó docenas de veces y hablaron durante horas, aunque en su mayor parte Ye dominaba la conversación. Posteriormente, el rapero la invitó a pasar la víspera de Año Nuevo en Miami, alquilando un jet privado para la actriz y sus amigos.

Sin embargo, su primer encuentro cara a cara ocurrió en un club. Durante su reunión en el club, Julia contó que Kanye la llevó a un estacionamiento y se puso a orinar ahí mismo, en público. Una vez que terminó, él se subió la cremallera y la besó.

Al día siguiente, el rapero la invitó al famoso restaurante Carbone en Miami donde le preguntó si quería ser su novia y si le parecía bien hacer pública su relación. De acuerdo a Julia, fue en este punto que sintió que todo era una farsa, ya que justo en ese momento también estaban siendo captados por un paparazzi.

Unos días más tarde, la nueva pareja se reunió nuevamente en Nueva York, donde, en el baño, la esperaban varios atuendos para probarse y ser fotografiada. Después de la cena, en la suite del hotel de West, la esperaba aún más ropa, incluido un top ajustado que Fox consideró que no le quedaba bien sin sostén, a lo que West dijo: “Te conseguiré una cirugía de tetas si quieres”.

Al día siguiente, Kanye le dijo a Fox que había enviado las fotos, incluidas fotos de ellos besándose, a la revista Interview y quería que ella escribiera un párrafo sobre cómo se conocieron. “Siento que me estaba usando en un juego extraño y retorcido. Me hacía sentir sucia”, escribió la actriz, de acuerdo con la revista Page Six.

Una semana después, la pareja llegó a París, donde comenzaron los problemas, peleándose incluso en lugares públicos. De vuelta en Nueva York, hacia el final de su relación, Julia dice que Kanye la invitó a ella ya sus amigos a un hotel, donde el rapero apareció con cinco cajas de Hermés con bolsos Birkin para ella y su equipo, lo que la actriz interpretó como un “gesto de despedida más que un regalo de cumpleaños”. Fox reveló que durante el encuentro, Kanye les hizo recrear varias veces la secuencia inicial del video donde les entrega los Birkin, y dice que los hizo posar para fotos falsas.

En medio de todo esto, Julia dice que Kanye le envió un acuerdo de confidencialidad, que nunca firmó y que sirvió para poner fin a la relación. Él le dijo que no podían seguir viéndose si ella no lo firmaba y ella estuvo de acuerdo.

Julia dice que Ye también se enfrentó con ella por su consumo de drogas, algo que al parecer había sido señalado por Kim. Eso se sintió como un golpe bajo. Al final, Julia dice que toda la experiencia fue vacía y lo que es más importante... ¡dice que nunca se acostaron!