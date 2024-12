El día que Steven Spielberg rechazó al macabro ‘Gremlins’ por considerarlo 'muy oscuro'

En 1984, Columbus firmó el guion de Gremlins, una película que mezcló terror, humor negro y fantasía, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Sin embargo, lo que el público vio en pantalla fue una versión mucho más ligera de lo que Columbus había imaginado originalmente.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, el cineasta reveló detalles del guion original de Gremlins, que incluía escenas de violencia gráfica y momentos perturbadores que habrían cambiado por completo el tono de la película. Entre las ideas más controvertidas estaba la muerte explícita del perro Barney, quien en la versión final solo aparece colgado de las luces navideñas tras un ataque de los gremlins.

“En mi versión, Barney no tuvo tanta suerte. Los gremlins lo colgaban del cuello y luego se lo comían. Sí, ¡matamos al perro! Además, había una escena en la que los gremlins irrumpían en un McDonald’s, pero no para comer hamburguesas, sino a la gente. Había muchas cosas que no llegaron al guion final”, confesó Columbus.

Aunque Columbus tenía una visión más oscura, Steven Spielberg, productor de la película, intervino para suavizar el guion. Según Columbus, no fue difícil aceptar las modificaciones, ya que Spielberg, tras éxitos como ET y En busca del arca perdida, era ya una leyenda del cine en 1983.

“En ese momento, me pregunté quién era yo para desafiarlo. No tenía suficiente ego ni experiencia para decirle a Spielberg: ‘Te equivocas’. Ahora entiendo que tenía toda la razón. Las decisiones que tomó beneficiaron al filme”, reconoció.

Entre las modificaciones que Spielberg sugirió también estuvo mantener a Gizmo como el adorable y bondadoso Mogwai durante toda la película. En el guion original, Gizmo iba a transformarse en un gremlin malvado, pero Spielberg insistió en que el público necesitaba un personaje con el cual identificarse. “Esa fue una de las mejores ideas de Steven. Él sabía lo que yo no: el público necesitaba un ancla emocional”, añadió Columbus.

El guion inicial no solo contemplaba la muerte de Barney, sino que también incluía escenas mucho más sangrientas y trágicas para la familia del protagonista. “En mi primera versión, la madre de Billy era asesinada brutalmente por los gremlins, y su cabeza rodaba por las escaleras mientras él escapaba. No recuerdo si el padre sobrevivía, pero toda la familia estaba destinada a morir”, explicó Columbus.

Este enfoque más sombrío refleja la inclinación inicial del guionista hacia el terror, una faceta que busca retomar con proyectos como Nosferatu, dirigido por Robert Eggers. “El terror y la violencia gráfica están en mi ADN. En Nosferatu, empujamos los límites de lo que puede ser el romance gótico y el horror. Me encanta explorar esas fronteras sangrientas”, afirmó.

Si bien el Gremlins que llegó a los cines en 1984 dejó de lado el tono oscuro del guion original, la mezcla de terror y comedia fue suficiente para convertirlo en un clásico de culto. Las decisiones de Spielberg no solo suavizaron la narrativa, sino que también ampliaron su atractivo, garantizando su éxito en taquilla y su legado como una de las películas más emblemáticas de los años 80.

Hoy, Columbus reflexiona sobre lo que pudo haber sido y lo que finalmente fue, reconociendo que la influencia de Spielberg no solo definió Gremlins, sino también su propia carrera. “Al final del día, estoy agradecido. Me permitió crecer como cineasta y aprender a equilibrar mi visión con las expectativas del público”, concluyó.