Terrible | Informe forense señala que el actor Alec Musser se quitó la vida

La industria de Hollywood parece estar pasando por un terrible y nefasto periodo de luto y dolor tras la muerte de varias celebridades en el último año. A los decesos de Matthew Perry, Evan Ellingson y Lisa Marie Presley, se suma la del actor y modelo Fitness Alec Musser, recordado por su papel en la exitosa comedia "Son como niños", quien falleció de manera repentina el pasado fin de semana cuando se encontraba en su residencia, ubicada en Del Mar, California, según anunció su prometida en redes sociales. Sin embargo, los primeros informes forenses revelan una historia totalmente diferente y apuntan a que el actor murió por suicidio y los detalles de cómo ocurrieron los hechos son devastadores.

En una entrevista concedida para el medio TMZ, la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego dijo que la estrella de "All My Children" fue hallado muerto por su novia en su casa en California y de acuerdo con el informe proporcionado, Alec Musser sufrió una herida de bala autoinfligida.

En su declaración ante las autoridades, la prometida del actor, Paige Press, describió los hechos señalando que el viernes por la noche se fue a la cama y se despertó al día siguiente sin que Musser estuviera a su lado. Tras recorrer la casa, Press encontró al actor desplomado en el suelo de su baño con un arma de fuego cerca de su cuerpo. La oficina del forense dijo que la mujer llamó inmediatamente al 911, y cuando los paramédicos llegaron a la residencia, confirmaron la muerte de Musser. Señalan que el arma de fuego que se utilizó fue una escopeta y su muerte está catalogada como un suicidio.

Al día siguiente de los hechos, Press le confirmó a TMZ el deceso del actor, sin embargo, en ese momento no dio mayores detalles sobre las circunstancias o las causas de la muerte. Más tarde, la mujer tomó las redes sociales para recordar a su compañero como "el mejor prometido que podría haber pedido".

Nacido en abril de 1973 en la ciudad de Nueva York, Alec Musser siempre estuvo atraído al mundo de la actuación, pero no fue hasta 2005 que logra reconocimiento tras ganar el reality I Wanna Be a Soap Star, lo que le dio la oportunidad de desempeñar un papel en la telenovela americana "All My Children", apareciendo en un total de 43 episodios durante tres temporadas de 2005 al 2007. Posteriormente en 2010 consigue un papel en la exitosa comedia "Son como niños" junto a Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock y Salma Hayek.

En la película, Musser interpretó a un joven salvavidas que protagoniza momentos divertidos al intentar conquistar a las protagonistas. Su capacidad para combinar humor y carisma quedó plasmada en la pantalla, especialmente en escenas donde presumía su musculatura, aunque en un giro cómico, su tono de voz arruinaba el momento, provocando risas entre el público.

Otros programas de televisión y películas que protagonizó incluyen Grown Ups, Rita Rocks, Desperate Housewives y Road to the Altar. Musser también fue modelo de fitness y culturismo y apareció en la portada de varias revistas como Men's Health, Men's Workout, Ejercicio Health y protagonizó varias campañas publicitarias de la marca Abercrombie & Fitch.