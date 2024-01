¡Tragedia! Actor de Star Trek fallece de un paro cardiaco fulminante

Gary Graham, veterano actor reconocido por interpretar al embajador Soval en la serie “Star Trek: Enterprise” y al detective Matthew Sikes en la franquicia “Alien Nation”, falleció a los 73 años, anunció su esposa Becky Hopkins Graham, quien confirmó que la causa de muerte fue un paro cardíaco fulminante.

Su exesposa, Susan Lavelle, con quien Graham tuvo a su hija Haylee, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram expresando su dolor por la sorpresiva muerte del actor. "Mi exmarido, increíble actor y padre de nuestra única hija, Haylee Graham, ha fallecido. Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Haleey".

Becky Hopkins, esposa del actor durante los últimos 25 años y su hija Haylee estuvieron a su lado cuando fue trasladado al hospital de Spokane, Washington. Sin embargo, el actor sufrió un severo paro cardiaco, por lo que se decretó su muerte poco tiempo después.

"Esto fue repentino así que por favor recen por nuestra hija mientras navega a través de esta cosa llamada duelo", recalcó su exesposa.

Gary Rand Graham nació en Long Beach, California, el 7 de junio de 1950, y creció en Anaheim, California. Su padre, Ralph Graham, era cirujano y su madre, Rosemary (Taggert), era ama de casa.

Según un artículo publicado por The New York Times, después de estudiar pre-medicina en la Universidad de California, Graham decidió tomar el camino de la actuación en 1976, apareciendo en un episodio de "The Quest", una serie del oeste protagonizada por Kurt Russell y Tim Matheson. Ese papel le llevó a aparecer en “Starsky and Hutch”, “El increíble Hulk”, “Los Duques de Hazzard” y otras series de televisión.

Su primer papel regular llegó en 1988 en la serie "Alien Nation" sobre extraterrestres que se adaptaban a la vida en Los Ángeles y trataban de mezclarse. Graham fue elegido para interpretar a Matthew Sikes, el detective humano que Caan había interpretado en la película.

Graham también interpretó a Soval, un embajador de Vulcano en la Tierra, en 12 episodios de “Star Trek: Enterprise”, que sirvió como precuela de la serie original. Después de “Enterprise”, El actor participó en proyectos no oficiales de “Star Trek” producidos por fans, incluida la película de 2007 “Star Trek: Of Gods And Men”. Además, compartió créditos con personalidades como Tom Cruise en el filme ochentero 'All the Right Moves' y fue parte del elenco de películas como 'The Spy Within','The Arrogant' o 'Robot Jox'.

Graham participó en más de un centenar de producciones audiovisuales, según la base de datos virtual de cine IMDB. El intérprete también tuvo una faceta como productor en la serie 'The Jace Hall Show' y en el cortometraje 'Paper People', de Andrew Boodhoo Kightlinger.

*Con información de EFE y The New York Times*