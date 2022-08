'Nunca fui tratada como una "mujer negra" hasta que empecé a salir con Harry'

Este martes se publicó el segundo episodio del podcast de Meghan Markle en compañía de Mariah Carey. En el titulado ‘Duality of Diva’, Markle, de 41 años, habló con la cantante de 53 años acerca de las interpretaciones modernas, connotaciones negativas, ser llamada “diva” y ser birracial. Desde su estreno la semana pasada, ‘Archetypes’ se ha convertido en un éxito de la plataforma Spotify llegando al top 1 de podcast más escuchados a nivel internacional.

Mariah contó cómo se mudó una docena de veces en su juventud y creció con poco y como le costaba integrarse y pertenecer en cada lugar nuevo al que llegaba.

“Yo no encajaba. Yo no encajaba. Tú sabes, era más que todo el área negra de la ciudad o luego podía estar donde mi mamá elegía vivir, la mayoría eran, los vecinos blancos. Y yo no encajaba en ningún lugar para nada”, comenzó.

“Sí, entiendo eso”, comentó Meghan y añadió que estaba buscando invitar a la cantante mucho más que por únicamente su música.

“Tú fuiste tan formativa para mí. La representación importa tanto”, dijo Meghan. “Pero cuando eres mujer y no ves a una mujer que se ve como tú en alguna posición de poder o influencia, o incluso en la pantalla – porque sabemos que tan influyentes son los medios de comunicación – tu entraste en la pantalla, yo estaba como ‘Oh, mi dios. Alguien más o menos se parece a mí’”.

Aludiendo a otra pionera en Hollywood, Meghan continuó, “Leí este artículo de Hallé Berry, y le estaban preguntando cómo se sentía ser tratada como una mujer de raza mixta en el mundo. Y su respuesta fue ella diciendo, ‘Bueno, tu experiencia en este mundo es como la gente te ve’. Lo dijo porque su tono de piel es más oscuro, ella estaba siendo tratada como una mujer negra, no como una mujer de raza mixta”.

“Y creo que, para nosotras, es bastante diferente porque somos de piel clara”, dijo. “No eres tratada como una mujer negra. No eres tratada como una mujer blanca. Es como que encajas en el medio”.

“Digo, si hubo algún momento en mi vida que ha estado más enfocado en mi raza, es solo cuando empecé a salir con mi esposo. Entonces fue cuando entendí como era ser tratada como una mujer negra”, dijo Meghan refiriéndose a su relación con el príncipe Harry. “Porque hasta entonces, yo había sido tratada como una mujer de raza mixta, Y las cosas realmente cambiaron”.

En respuesta, la cantante de ‘Obsessed’ dijo que sentirse forzada a elegir entre identificarte como blanca o negra era “algo interesante”.

“Como una mujer de raza mixta, porque yo siempre pensé que estaba bien decir que soy de raza mixta. Debería estar bien decir eso. Pero la gente quiero que escojas”, dijo Carey, con lo que Meghan estuvo de acuerdo.

‘Archetypes’ está siendo un éxito en Spotify. El podcast intenta “investigar las etiquetas que intentan detener a las mujeres”.

Hablando con historiadores y expertos, Meghan “descubrirá el origen de estos estereotipos y tendrá conversaciones sin censura con mujeres que conocen muy bien estas narrativas en forma de casillas”.

La invitada de la siguiente semana será Mindy Kaling.