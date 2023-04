¿Cómo? Travis Barker asegura que los enemas son el secreto de su matrimonio ‘feliz’ con Kourtney Kardashian

El famoso baterista de la banda de punk rock, Blink-182, compartió con sus seguidores su “secreto” para tener un matrimonio feliz con Kourtney Kardashian.

Como se muestra en un divertido nuevo anuncio de Liquid Death, el baterista de Blink-182 bromeó diciendo que los enemas son el "secreto" para casarse con Kourtney Kardashian y tener una carrera exitosa en la música.

"¿Cuál es mi secreto?" dijo Travis aparentemente desnudo en el clip, antes de que su tatuaje de los ojos de Kourtney apareciera en la pantalla. "¿Cómo me casé con la mujer de mis sueños? ¿Cómo he tenido una carrera tan exitosa en la música? Uso Liquid Death Mountain Water... en mi trasero".

"Gracias a mi nuevo kit de enema coleccionable Enema of the State, he podido convertir mis sueños en realidad, y ahora tú también puedes", agregó. ‘’Será nuestro secreto.’’

El kit Enema of the State, que aparentemente es una referencia al álbum del mismo nombre de Blink-182 de 1999, incluye una bombilla de enema de "marca personalizada" y una lata de 19.2 oz de agua Liquid Death, que ha sido firmada por el mismísimo Travis.

El kit cuesta ciento ochenta y dos dólares y ya se encuentra disponible.

Aunque claramente estaba bromeando con su exageración, el baterista no es el único familiarizado con esta ´´herramienta´´. Desde que el anuncio salió al aire, las personas no demoraron en sacar a la luz un tweet de Kourtney donde pone "¡Me encantan los enemas de aceite!". Esto fue poco después de que se emitiera un episodio de su serie Kourtney and Kim Take New York, en donde le regalaron un enema de aceite.

Luego de que Travis y Liquid Death publicaran el anuncio en sus cuentas de Instagram, los fans tuvieron un ‘día de campo’ en la sección de comentarios, compartiendo comentarios divertidos mientras reaccionaban al clip del rockero.

"Esto es lo más que Travis ha hablado y se trata de poner agua de montaña en su trasero", escribió una persona. "¿Pero ¿cómo se siente cuando usas el espumoso?", bromeó una persona, mientras que otra bromeó: "Son realmente todas las cosas pequeñas". @kourtneykardash, por favor confirme", agregó otro.

¿Qué es un enema?

Un enema es una solución líquida que se coloca en el recto y el colon a través del ano con el fin de vaciar el colon. Pero la verdad es que, a menos que un médico recomiende un enema para su uso, no son necesarios por ninguna de estas razones.

Si realmente siente curiosidad por el uso de enemas, puedes hablar con un médico para saber si tiene sentido y cómo hacerlo de manera segura. Pero como dice la voz en off más tarde en el video de Instagram de Travis Barker, "Nunca se debe colocar un enema del estado en o cerca de tu ano sin consultar primero a un médico", incluso si se anuncia como algo que podría ayudarte a casarte con alguien como Kardashian.