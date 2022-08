Tres series de Netflix cargadas de suspenso que no puedes perderte

La plataforma Netflix está llena de contenido, a veces es tanto que nos perdemos de ciertas joyitas cinematográficas. Pero este no debe ser el caso, aunque el algoritmo de la plataforma de streaming nos muestre filmes que nos podrían interesar no debemos estar cerrados a la posibilidad de que haya algo más que nos interese dentro de los títulos que no vemos. El documental ‘Dime quién soy’ es uno que realmente no te deberías perder.

Dime quién soy

Producción ganadora de un British Independent Film Awards (BIFA), ‘Dime quién soy’ es un documental estrenado en agosto de 2019 en Netflix. Desarrollado en Reino Unido, relata la historia de dos hermanos, uno de ellos, Alex, en un grave accidente de motocicleta, pierde la memoria a los 18 años y confía en su gemelo, Marcus, para que este lo ayude a recordar no solo quién es, sino para volver a aprender todo aquello que olvidó a su alrededor. Sin embargo, la infancia de ellos esconde un secreto familiar complejo y a la vez traumático que al final, ambos sí o sí deberán enfrenta décadas después.

El documental, dirigido por Ed Perkins, involucra temas de abusos infantiles, así como también el planteamiento de la mentira como una manera de cuidar al otro, pero también como un daño que implica negarle el derecho a saber quién es.

¿Sabes quién es?

La serie de suspenso, ‘¿Sabes quién es?’ [Piece of her para el mercado anglosajón], cuenta la historia de cómo una joven comienza a descifrar el oscuro pasado de su madre, después de que esta, en un intento de protegerla, asesinara fríamente a un hombre. Después de este suceso salen a la luz amenazas ocultas y secretos mortales.

Durante los 8 episodios de la serie, nuestra protagonista se verá envuelta en el lado oculto e impactante del pasado de su madre. La serie cuenta con múltiples puntos de giro e impactantes escenas que te harán pensar y recordar que nadie es lo que parece ser.

Esta es la adaptación filmográfica de la novela homónima escrita por Karin Slaughter de 2018 y fue dirigida por Minkie Spiro, Charlotte Stoudt, Bruna Papandrea y Lesli Linka Glatter.

No me conocen

Por último, ‘No me conocen’. Una serie británica de cuatro partes, basada en la novela policíaca de 2017 ‘You Don’t Know Me’ de Imran Mahmood. Centra su trama en un joven acusado de asesinato, del cual existe una “evidencia” agobiante en su contra. Sin embargo, al momento del juicio, el hombre cuenta una historia fuera de lo ordinario que cambia por completo las cosas.

La producción de Reino Unido de 2021 es protagonizada por Sam Adewunmi y fue dirigida por Sarmad Masud. Fue premiada en los premios BAFTA TV, en su nominación a mejor actor principal de drama para Adewunmi.