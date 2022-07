Tristan Thompson de la mano con otra mujer, mientras espera un hijo con Khloé Kardashian

El campeón de la NBA fue captado tomado de la mano de una mujer desconocida luego de pasar una noche de fiesta en una discoteca de Mikonos, en Grecia. Khloé y Tristan estuvieron juntos durante seis años, pero su relación se acabó a causa de los innumerables escándalos de infedilidad que protagonizó el jugador de baloncesto.

En una foto publicada por TMZ se ve al deportista luciendo una camisa de flores, pantalones negros y zapatillas blancas, mientras camina de la mano con una mujer vestida con un ajustado vestido color naranja.

El medio estadounidense señaló que Thompson “parece no tener suficientes fiestas” en los días previos a la llegada de su segundo hijo con su ex Khloé Kardashian, a quien concibieron a través de una madre subrogada antes de tener la crisis de pareja que terminó con su relación, luego de que salieran a la luz la infidelidad del jugador de 31 años quien concibió a su tercer hijo con una entrenadora personal, cuando el proceso de embarazo subrogado ya estaba en marcha.

Con el escándalo en los principales tabloides, al jugador no le quedó otra opción que emitir un comunicado confirmando la paternidad de un tercer hijo y pedir perdón públicamente a su pareja: "Asumo la responsabilidad de mis actos. Pido disculpas sinceras a todo aquel al que haya herido o decepcionado [...] Khloé, no te mereces esto, no mereces el dolor de corazón ni la humillación que te he causado, tampoco cómo te he tratado estos años". En el reality se descubre que el deportista había puesto una demanda de paternidad confirmando el affaire, pero no le había dicho nada a su novia que se enteraba la misma mañana que el resto del mundo, cuando saltaba la noticia, porque era su hermana Kim quien le llamaba para decírselo.

Mientras Tristan ha pasado las últimas semanas de viaje, disfrutando del verano y de innumerables fiestas por Europa, Khloé Kardashian, de 38 años, se encontraría en Los Ángeles a la espera del nacimiento de su segundo hijo, lo que podía ocurrir en cualquier momento, de acuerdo con información de Page Six.