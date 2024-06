Victoria Ruffo tuvo que ir a terapia tras su separación de Eugenio Derbez

Te puede interesar: Eugenio Derbez y su esposa causan revuelo con 'parodia' del éxito de Shakira

En medio del nacimiento de su nieta, la primogénita de José Eduardo Derbez, el hijo que tiene en común con Eugenio, la actriz fue consultada respecto a compartir momentos familiares con su exesposo debido a Tessa, su nieta.

Sin pensarlo dos veces, la actriz de 62 años admitió que era lo correcto tras 30 años de haberse separado de Eugenio, aunque para ello inició con una broma: “La realidad virtual ya está aquí. Yo digo que pues, tenemos que tomarnos una foto juntos, somos los abuelos paternos y tenemos que tomarnos una foto con Tessa, a fuerza ¿no?”, dijo soltando una sonrisa.

Victoria contó que la ruptura fue complicada para ella y que tuvo que buscar ayuda de un profesional para entender cómo gestionar sus emociones, lo que le dejó un gran aprendizaje de amor propio y autoaceptación.

“Tú sabes que necesitas de repente sacar cosas o entender ciertas cosas. Estuve como 7 meses con una terapeuta, yo tengo una frase que me ayudó mucho con mi proceso y es: 'El problema es de dos, el 50 por ciento de uno y el 50 del otro'. O sea, no es tu culpa totalmente, ni la culpa del otro, y yo me echaba la culpa totalmente”, dijo la actriz.

También reveló que cuando se casó con Eugenio Derbez ella pensó que se trataba de una boda real y con todas las de la ley, pero que después se enteró que era una boda falsa y que esta no tenía validez legal.