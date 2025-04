The Big Bang Theory: así se negociaron los salarios de los actores en la serie

Durante más de una década, The Big Bang Theory no solo fue un fenómeno de audiencias, sino también un caso paradigmático en cuanto a negociaciones salariales en la industria televisiva. Estrenada en 2007 y finalizada en 2019, la exitosa comedia de CBS convirtió a sus protagonistas en figuras icónicas y multimillonarias, pero no todos los miembros del elenco corrieron con la misma suerte desde el principio.

Jim Parsons (Sheldon Cooper), Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) y Kaley Cuoco (Penny) iniciaron la serie con un salario modesto de 60.000 dólares por episodio. Pero el ascenso meteórico de la comedia les permitió negociar año tras año mejoras sustanciales: para la octava temporada, cada uno cobraba 1 millón de dólares por episodio, cifras comparables a las de Friends en su apogeo.

Parsons, quien además asumió la narración y producción ejecutiva de El joven Sheldon, llegó a recibir 1,5 millones de dólares adicionales por temporada gracias a ese spin-off, según The Things. En paralelo, Galecki y Cuoco mantuvieron su popularidad dentro y fuera de la pantalla, con Cuoco destacando posteriormente en The Flight Attendant y como voz principal de Harley Quinn en HBO Max.

Te puede interesar: J Balvin causa revuelo disfrazado de Spider-Man en su propio concierto y el video se viraliza

Te puede interesar: Maluma subasta su clóset de lujo para transformar la vida de jóvenes en Medellín

Aunque los tres protagonistas principales consolidaron su lugar como los mejor pagos, Simon Helberg (Howard Wolowitz) y Kunal Nayyar (Raj Koothrappali), miembros del elenco original, enfrentaron un recorrido más desigual. Mientras que comenzaron con sueldos de 45.000 dólares por episodio, no fue hasta la décima temporada que lograron igualar el salario de sus compañeros y alcanzar el codiciado millón por episodio, según datos de Hobby Consolas.

Pero el verdadero gesto de solidaridad llegó en las dos últimas temporadas, cuando Parsons, Galecki y Cuoco, junto a Helberg y Nayyar, aceptaron una reducción de 100.000 dólares por episodio para permitir que Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) y Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) accedieran a mejores condiciones salariales. Gracias a esa renuncia voluntaria, ambas actrices, incorporadas desde la tercera temporada, pasaron a ganar 425.000 dólares por episodio, tal como detalló The National Post.

A pesar de la fama global de la serie, las diferencias salariales se extendieron también a los actores recurrentes. Wil Wheaton, que se interpretó a sí mismo en 17 episodios, recibió 20.000 dólares por aparición, mientras que Kevin Sussman (Stuart) y John Ross Bowie (Barry Kripke) ganaban alrededor de 50.000 dólares por episodio. A diferencia de los protagonistas, sus compensaciones apenas variaron con el paso del tiempo.

El legado de The Big Bang Theory no solo está en sus cifras de audiencia o en sus 279 episodios, sino también en el debate que provocó al interior de su propio elenco. Las diferencias iniciales, la voluntad de renegociar y los gestos de solidaridad marcaron un precedente para futuras producciones. Según ScreenRant, ese acto de redistribución salarial entre actores principales y secundarios fue una decisión “sin precedentes en el mundo de las sitcoms”.