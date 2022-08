'Vivirá con el trauma de por vida tras ver los restos de Kobe Bryant'

Un capitán de la estación de bomberos de Los Ángeles que llegó a la escena del accidente de helicóptero que dejó a Kobe Bryant y a otras ocho personas fallecidas, testificó este lunes que el trauma de presenciar los restos del accidente lo empujó a retirarse.

Brian Jordan, capitán de bomberos que atendió la llamada de emergencia, testificó en la demanda de Vanessa Bryant contra el condado de Los Ángeles, en la que alega que los primeros en responder a la escena compartieron públicamente fotos espantosas de Kobe, su hija Gianna de 13 años y los cuerpos de las otras víctimas.

Jordan señaló que el recuerdo de las imágenes aún lo persigue y negó categóricamente haber compartido indebidamente las fotos.

El excamisa roja está acusado de tomar fotografías gráficas y recortadas de partes del cuerpo en la escena, pero dice que solo estaba haciendo lo que le indicaron. Cuando los fiscales describieron las fotos de las partes del cuerpo, Jordan se enojó y abandonó repetidamente la sala del tribunal.

"Fue horrible y aquello me quitó el trabajo", dijo.

Jordan, quien se retiró en 2021, testificó que mentalmente bloqueó el día. "Estuve allí. No recuerdo haber estado allí. Por favor, deja de describirme la escena", dijo. Jordan dijo que eliminó las imágenes de sus dispositivos y no puede recordar los detalles. "Por favor, absténgase de llevar mi cerebro de vuelta al lugar del accidente", dijo. "No estoy seguro de qué estaba tomando fotos".

Cuando se le preguntó si fotografió los restos de Kobe, Jordan pidió tomar un descanso y abandonar la sala del tribunal. A su regreso, dijo: "Tengo una imagen en mi cabeza que no es agradable".

"La forma en que se veía toda la escena me perseguirá para siempre", dijo.

Este es el cuarto día de juicio en el caso de Bryant contra el condado de Los Ángeles, en el que alega angustia emocional y angustia mental después de enterarse de que las fotos de la escena del accidente se compartieron públicamente en al menos 28 dispositivos propiedad del Departamento del Sheriff de Los Ángeles y por más de una docena de socorristas.