Sheinbaum recibirá a BTS y convoca a sus fans al zócalo de México

BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes, algunos incluso estudian coreano.

México, México/La presidenta Claudia Sheinbaum informó el miércoles que recibirá a los integrantes de la banda coreana BTS e invitó a sus miles de fans en México a acercarse al palacio presidencial para saludarlos.

BTS se presentará en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo. Sheinbaum intentó promover, sin éxito, otros conciertos de la banda luego que las poco más de 135,000 entradas se vendieran en minutos y muchos quedaran frustrados por no conseguir lugar.

La reunión en el Palacio de Gobierno está prevista para las 17h00 locales (23h00 GMT) de este miércoles.

"Si viene mucha gente", dijo, "podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito de ahí para que los saluden porque, pues, es algo bonito y además de amistad entre Corea y México", dijo la presidenta.

"Tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse", añadió la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes, algunos incluso estudian coreano.

La presidenta envió una carta a su homólogo surcoreano para pedir que la banda abriera nuevas fechas para conciertos.

"Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos", aseguró Sheinbaum. "Gracias a él se pudo dar este encuentro", añadió.

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