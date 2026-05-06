Paulina Rubio escucha a su hijo declarar que no pueden vivir juntos y que ella consume drogas

El proceso legal por la custodia del hijo de la artista ha tomado un giro significativo tras revelarse declaraciones atribuidas al menor en medio del juicio que enfrenta a la cantante con su expareja, Nicolás Vallejo-Nágera.

La disputa, que se desarrolla en un tribunal de Miami, ha expuesto detalles sensibles sobre la dinámica familiar y el futuro del adolescente Andrea Nicolás.

Durante la audiencia inicial, celebrada el lunes 4 de mayo, ambas partes presentaron sus argumentos ante la jueza encargada del caso. Según reportes televisivos, el empresario español solicitó formalmente que su hijo cambie de residencia y se traslade a Madrid para vivir con él, planteamiento que marcaría un cambio drástico en la vida del menor. La petición contempla además un esquema de convivencia basado en visitas y periodos vacacionales con su madre.

Uno de los elementos más llamativos del proceso ha sido la supuesta declaración del adolescente ante las autoridades. De acuerdo con lo informado, el menor habría manifestado que “aunque ama a su madre, no puede convivir con ella de manera cotidiana”, lo que ha sido interpretado como un indicio del deterioro en la relación familiar. Este señalamiento forma parte de la estrategia legal del padre, quien sostiene que la decisión responde a experiencias acumuladas durante la crianza.

En esa línea, también se expuso que “dice que la relación entre el menor y Paulina Rubio se ha deteriorado con el tiempo, al punto que el propio niño habría expresado en una entrevista oficial en la corte que, aunque ama a su madre, no puede convivir con ella de manera cotidiana”. Este argumento ha sido reforzado con señalamientos sobre el entorno emocional del joven, incluyendo afirmaciones de que “según ellos, el temperamento explosivo de Paulina ha afectado al pequeño e incluso se han hecho denuncias de abuso emocional, físico y mental”.

La defensa del empresario ha planteado que el traslado a España sería una alternativa favorable para el bienestar del adolescente. En ese contexto, se indicó que el cambio de residencia permitiría estabilidad académica y emocional, además de una convivencia estructurada con su madre. Según se detalló, “en este juicio, se especificará cuál sería el plan de visitas cuando el pequeño Andrea viva en Madrid, cuántos días de vacaciones le corresponderán a Paulina y cuál sería el plan, y cuándo y dónde podrá convivir ella con su hijo”.

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El litigio también incluye aspectos económicos relevantes. En el expediente se señala que la cantante tendría obligaciones pendientes relacionadas con la manutención del menor. De acuerdo con lo expuesto, “debe alrededor de 35 mil dólares. Recuerda que ella está obligada a dar una manutención de 1,400 dólares mensuales, una cifra que se estableció hace tiempo”. Este punto ha sido incorporado como parte del contexto financiero del caso.

Por su parte, la intérprete ha rechazado las acusaciones y ha respondido con una postura que apunta a una posible interferencia en la relación con su hijo. La artista sostiene que podría existir “alineación parental”, lo que, según su defensa, explicaría el distanciamiento reportado.

En una audiencia posterior, realizada el 5 de mayo, surgieron nuevos elementos que añadieron complejidad al proceso. La guardiana legal del menor confirmó que el adolescente habría hecho señalamientos sobre un presunto consumo de sustancias por parte de su madre. En ese sentido, se citó que " Yo había escuchado acusaciones de drogas antes, la mamá se sometió a pruebas de abuso de drogas y la corte aseguró que no había ningún rastro de drogas, pero el niño dijo que su mamá fuma marihuana".

No obstante, la misma representante aclaró que no existen pruebas que respalden dichas afirmaciones. También señaló que el padre no ha solicitado investigaciones formales sobre ese aspecto, lo que limita la posibilidad de validar los señalamientos dentro del proceso judicial.

El caso continúa en desarrollo mientras ambas partes presentan evidencia y testimonios. Se espera que la jueza emita una resolución en los próximos días, en una decisión que definirá el futuro inmediato del menor y establecerá las condiciones de convivencia entre los padres.