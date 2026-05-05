Jacob Elordi se retira del jurado de Cannes 2026 por lesión

El actor australiano no participará como miembro del jurado en el Festival de Cannes 2026, luego de sufrir una lesión que le impide cumplir con las exigencias físicas del evento.

La decisión, confirmada por medios especializados, ha llevado a la organización a iniciar la búsqueda de un reemplazo a pocas semanas del inicio de la edición número 79 del certamen, programada entre el 12 y el 23 de mayo.

La ausencia del intérprete responde a una fractura en el pie que limita su movilidad, un factor determinante considerando la intensa agenda del festival. El evento implica constantes desplazamientos entre sedes emblemáticas como el Hotel du Cap y el Palais des Festivals, además de asistir a estrenos, ruedas de prensa, sesiones fotográficas y encuentros sociales a lo largo de La Croisette. En este contexto, la condición física del actor representa un obstáculo significativo para asumir las responsabilidades del jurado.

El jurado oficial estará presidido por el reconocido cineasta surcoreano Park Chan-wook, cuya trayectoria incluye títulos ampliamente celebrados como Oldboy, Thirst y Decision to Leave. Junto a él participarán figuras de alto perfil internacional, entre ellas la actriz Demi Moore, la directora Chloé Zhao y el actor Stellan Skarsgård, consolidando un panel diverso y representativo de la industria cinematográfica global.

La programación de Cannes 2026 incluye una destacada selección de cineastas de renombre que competirán por la Palma de Oro. Entre ellos figuran el director iraní Asghar Farhadi con su nueva producción, el español Pedro Almodóvar, el polaco Paweł Pawlikowski, así como el japonés Hirokazu Kore-eda y el cineasta Ryusuke Hamaguchi. Esta alineación reafirma la relevancia del festival como uno de los principales escaparates del cine internacional contemporáneo.

En paralelo, la carrera de Jacob Elordi ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. El actor alcanzó notoriedad global con la serie Euphoria y consolidó su presencia en la industria con proyectos cinematográficos que han fortalecido su perfil artístico. Su interpretación de Elvis Presley en la película Priscilla marcó un punto clave en su trayectoria, ampliando su reconocimiento crítico.

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Recientemente, Elordi también fue vinculado a producciones de gran escala y recibió atención mediática por su participación en nuevos proyectos, incluyendo una próxima película dirigida por Ridley Scott. Además, su nombre ha circulado en el ámbito de premios internacionales, consolidando su posicionamiento dentro de la industria.

La lesión que lo deja fuera de Cannes no es el primer incidente físico que enfrenta el actor. En declaraciones recogidas por la revista Esquire, relató una experiencia durante un rodaje en la que sufrió una quemadura de consideración. “terminó en el hospital y debió presentarse a trabajar días después con la lesión”, evidenciando la exigencia de su profesión. Asimismo, antecedentes reportados por otros medios indican que durante su etapa escolar también padeció una lesión en la espalda vinculada a la práctica deportiva.

En las últimas semanas, el nombre de Elordi también ha estado presente en titulares por su presunta relación con la modelo Kendall Jenner, lo que había incrementado la expectativa sobre su posible aparición en la alfombra roja del festival. Sin embargo, su ausencia redefine el panorama mediático en torno al evento.

La organización del Festival de Cannes continúa avanzando en los preparativos mientras define el reemplazo del actor, en medio de una edición que mantiene altas expectativas dentro del circuito cinematográfico internacional y que volverá a concentrar la atención global en la Riviera francesa.