Correr solo 75 minutos a la semana puede rejuvenecer el cuerpo hasta 12 años

El estudio, publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health y respaldado por el National Institutes of Health (NIH), sugiere que esta sencilla rutina puede proteger el organismo a nivel celular y retrasar el envejecimiento biológico hasta por 12 años.

Te puede interesar: Shakira arrasa en 2025: rompe récords históricos y revoluciona la economía con su gira

Te puede interesar: Colapsa escenario en pleno evento y deja 12 heridos; el video sacude las redes

Los investigadores analizaron los datos de 4.458 adultos en Estados Unidos, recopilados a través del programa National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), operado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Su enfoque principal fueron los telómeros, unas estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que se acortan cada vez que una célula se divide, un proceso clave en el envejecimiento y en la aparición de enfermedades crónicas como cáncer, diabetes tipo 2 y patologías cardiovasculares.

“Quienes cumplen con las recomendaciones de actividad física vigorosa presentan telómeros más largos, lo que equivale a una ventaja biológica de aproximadamente 12 años en comparación con quienes no realizan esta actividad”, señala el NIH.

Este hallazgo convierte a los telómeros en un biomarcador clave para medir la edad real del cuerpo, más allá de la edad cronológica.

¿Cuánto tiempo hay que correr para rejuvenecer?

El diseño del estudio clasificó a los participantes en tres categorías según la cantidad de tiempo que dedicaban semanalmente a correr o trotar:

Menos de 10 minutos

Entre 10 y 74 minutos

75 minutos o más

Los resultados fueron contundentes: solo el último grupo, quienes corrían al menos 75 minutos a la semana, presentaban telómeros significativamente más largos, incluso después de ajustar los datos por factores como edad, género, raza, índice de masa corporal, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros tipos de actividad física.

El análisis estadístico, realizado mediante ANOVA y correlaciones parciales, confirmó que esta cantidad mínima de ejercicio tiene un impacto directo y medible en la juventud celular del cuerpo humano.

Además del efecto protector sobre los telómeros, correr tiene otros beneficios fisiológicos comprobados. Según Men’s Health, la práctica habitual de este ejercicio fortalece el corazón, mejora su capacidad para bombear sangre y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares al engrosar sus paredes y aumentar su resistencia.

También actúa como una barrera contra el estrés oxidativo, un proceso que daña las células y acelera el envejecimiento. Estudios previos han demostrado que el ejercicio vigoroso activa los sistemas antioxidantes del cuerpo, disminuye la inflamación y aumenta la producción de enzimas que reparan el ADN.