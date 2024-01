Daniel Clowes ganó en Francia premio al mejor cómic del año en Festival de Angulema

Angulema, Francia/El estadounidense Daniel Clowes ganó el sábado el premio del mejor álbum de cómic del año con "Monica", anunció el jurado del Festival de cómic de la ciudad francesa de Angulema.

El miércoles la británica Posy Simmonds, de 78 años y autora de "Gemma Bovary", había sido galardonada con el Gran Premio del Festival Internacional del Cómic de Angulema (centro-oeste), considerado el más importante del sector. La galardonada fue la primera británica y la quinta mujer en cinco décadas en recibir este premio. "Monica", novela gráfica de Clowes, publicada en octubre en ediciones Delcourt, relata la vida de una estadounidense ordinaria.

El libro, muy apreciado por la crítica, hizo que Clowes, de 62 años, recibiera votos suficientes para llegar este año a ser finalista del Gran Premio, pero el estadounidense fue superado por la británica Simmonds. Clowes, que al final ganó el Fauve d'or (Felino de oro), vive en Oakland, en California, Estados Unidos, pero no pudo venir a Angulema.

"Daniel Clowes quería venir. Vino desde San Francisco y llegó a París. Pero el Covid lo detuvo en París", dijo su editor Guy Delcourt, quien recibió el trofeo Fauve d'or en el escenario del Teatro de Angulema este sábado. La ganadora del Gran Premio tampoco pudo venir el miércoles, aquejada por un dolor de muelas. Otros premios Fauve fueron otorgados este sábado. El Fauve especial del jurado fue ganado por la francesa Sophie Darq, por "Hanbok".

El Fauve de la serie fue para el español Alvaro Martínez Bueno y el estadounidense James Tynion IV por "The Nice House on the Lake" y el Fauve revelación al francés Matthieu Chiara, por "L'Homme gêné". El Fauve de honor fue otorgado a la mangaka japonesa Moto Hogio por su obra. El Festival cumplía 50 años esta semana, con más de 1.300 autores invitados. El cómic goza de buena salud en Francia, donde en 2023 se vendieron 75 millones de álbumes y libros ilustrados, dos veces más que hace casi una década.

El festival nació en 1974 gracias a la pasión de unos pocos aficionados, y desde sus inicios atrajo a una comunidad internacional. De los 10.000 aficionados que pasaron por la ciudad francesa hace medio siglo se pasó ahora a los 200.000. El cómic estadounidense busca un reconocimiento más fuerte en el Festival de Angulema, que es el bastión tradicional de la Bande Dessinée (BD) franco-belga, y luego se abrió al manga japonés. El Festival de Angulema cierra sus puertas el domingo por la noche.