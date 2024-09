Daddy Yankee muestra su faceta como predicador ante cientos de jóvenes en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Ramón Luis Ayala, mejor conocido como “Daddy Yankee” mostró que la fe puede transformar vidas, predicando ante cientos de jóvenes reunidos en la Comunidad Apostólica Hossana, como parte de Ekklesia Juvenil 2024.

Ante un recinto abarrotado mostró a los jóvenes panameños su nueva faceta como predicador, en un evento totalmente diferente al que sus seguidores están acostumbrados a verlo.

Previo a salir a predicar, “Daddy Yankee” oró junto al pastor Edwin Álvarez, como se observa en una foto posteada en la cuenta de Instagram de la Comunidad Apostólica Hossana.

Su faceta como predicador

El famoso artista reggaetonero, quien se retiró de los escenarios y la industria musical, debido a lo que atribuyó como un encuentro con Jesucristo y el cristianismo, dio a conocer uno de los golpes más duros que tuvo en su vida.

El puertorriqueño, que llenó estadios en sus conciertos y giras a nivel internacional, ya había manifestado su deseo de dar un paso al costado, aun cuando es representado y reconocido a nivel global como uno de los exponentes más importantes del género urbano.

En su momento, el artista reconoció que pensaba que nada ni nadie lo iba a detener en ser el mejor y una leyenda del género lleno de éxitos y premios. Sin embargo, admitió que fue Dios mismo quien le dio el impacto más grande que haya podido tener.

En una ocasión anterior, el cantante contó: "Él me dijo, 'te voy a enviar un verdugo', eso no lo vi venir, jamás y nunca... Me envió un verdugo llamado la salud".

Según lo relató el cantante, fue justamente su salud la que se vio afectada y en medio del dolor y el miedo conoció a Dios.

Daddy Yankee lleva sus vivencias a diferentes lados y recientemente posteó en Instagram que había pasado un fin de semana “de bendición y gloria en New Orleans, llevando palabra y mi testimonio”.

Ha hecho llamados a otros exponentes de la música para que escuchen a tiempo el llamado de Dios.

También ha respondido a los que han dicho que cobra por sus predicas, reiterando que son mentiras y que la gente sabe que son “chismes de pasillos”. “La mentira le da dos vueltas al mundo y todavía la verdad se está amarrando los tenis en la casa”.