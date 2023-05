¡Increíble! Autora de un libro sobre duelo es acusada del asesinato de su esposo

La mujer que en poco tiempo alcanzó reconocimiento internacional con la publicación de su libro sobre cómo enfrentar el duelo tras la muerte de un ser querido, se ha visto envuelta en tremendo lío, luego que las autoridades la acusaran del asesinato de su propio esposo. Aunque el caso es un hecho real, bien podría venderse como un capítulo de American Horror Story por lo surreal de la historia.

Según informes constatados por la policía, Kouri Richins, escribió el libro "Are You With Me? (¿Estás conmigo?)" en los meses posteriores a la muerte de su esposo, Eric Richins, que fue encontrado sin vida en su casa en el estado de Utah, en marzo de 2022. En ese momento, Kouri le dijo a la policía que había mezclado un trago para su esposo y se lo había llevado a la cama. Sin embargo, cuando regresó más tarde lo encontró "frío al tacto", según reportó Fox.

Una autopsia reveló que la causa de muerte había sido por sobredosis de fentanilo, con cinco veces la cantidad letal en su cuerpo. Los investigadores encontraron que Kouri Richins había pedido a un conocido que le consiguiera una fuerte prescripción de medicamento para el dolor, específicamente "algo del tipo Michael Jackson".

Richins recibió hasta 30 píldoras de fentanilo.

Pocos días después, Eric Richins "le dijo a un amigo que pensaba que su esposa estaba tratando de envenenarlo", según los documentos de la investigación reportados por Fox 13.

Kouri Richins tuvo acceso a otro lote de fentanilo poco después de que su esposo muriera.

Su libro, que publicó casi exactamente un año después de la muerte de su esposo, se describe en la publicidad como "reconfortante y tranquilizador".

"Escrito por una madre que enfrentó personalmente este desafío, este libro está diseñado para ofrecer confort y consuelo a los más jóvenes".

"'Are You With Me?' sigue la historia de un niño que ha perdido a su padre, pero al que se le recuerda que su presencia aún existe alrededor, justo como un ángel que observa desde arriba".

La pareja que estuvo casada por nueve años tenía tres hijos, todos ellos varones.

Richins enfrenta cargos por homicidio agravado y tres cargos por posesión, con tentativa de distribución de sustancias controladas.