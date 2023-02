Sobreviviente designado: Lo que se sabe de este personaje que se nombra durante el discurso del Estado de la Unión

Estados Unidos/Sobreviviente designado o designated survivor parece un personaje sacado de la serie de ficción que se encuentra en la plataforma Netflix, sin embargo, es real y es nombrado durante el discurso del Estado de la Unión y en las inauguraciones presidenciales.

El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden dará el discurso del Estado de la Unión este martes 7 de febrero a las 9:00 pm ET.

Se conocen registro de sobrevivientes designados desde 1981 cuando en medio de las tensiones de la Guerra Fría y el riesgo de un ataque nuclear estaban presentes en la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Es una ley que todavía está vigente. El primer sobreviviente designado fue Terrel Bell y que en ese instante era el Secretario de Educación, mientras que el más reciente del cual hay registro es David Bernhardt que era Secretario del Interior.

¿Qué es la figura del sobreviviente designado?

Es una figura en la línea de sucesión presidencial y que no asiste al discurso del Estado de la Unión y tampoco a la investidura presidencial. El Servicio Secreto de los Estados Unidos lo mantiene en un lugar desconocido bajo seguridad y su función es tomar las riendas del gobierno en caso de que todos los miembros del gabinete y de otras dependencias del Estado pierdan la vida por algún tipo de ataque.

“Su objetivo es garantizar la continuidad del gobierno en caso de un evento catastrófico que acabe con la vida del presidente y la de los funcionarios en la línea presidencial de sucesión. Si ocurriera tal acontecimiento, matando tanto al presidente como al vicepresidente, el funcionario superviviente más alto de la línea, posiblemente el sobreviviente designado, se convertiría en el presidente interino del país bajo la Ley de Sucesión Presidencial”, según el sitio Wikipedia y que cita el “3 U.S. Code § 19 - Vacancy in offices of both President and Vice President; officers eligible to act”.

La serie de Netfix

La serie Sobreviviente Designado fue emitida por la cadena televisiva ABC y que se hizo famosa en todo el mundo gracias a Netflix.

Se estrenó el 21 de septiembre de 2016 y fue creada por David Guggenheim y protagonizada por Kiefer Sutherland.

Sutherland interpreta al personaje de Tom Kirkman, un Secretario de Vivienda que es nombrado sobreviviente designado y que tras una explosión durante del discurso del Estado de la Unión debe jurar como presidente de los Estados Unidos.

La serie tiene 53 capítulos y 3 temporadas. Es de corte dramático – político y muestra como Kirkman debe gobernar en medio del caos por el atentado terrorista y también debe luchar para restablecer el orden y la normalidad en los Estados Unidos.