Desesperado por evadir la pena de muerte, Daniel Sancho cambia su versión del asesinato

A pocas semanas de que inicie el juicio contra de Daniel Sancho por el horrendo crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia, el caso ha vuelto a dar un giro inesperado luego que la defensa del español presentara una nueva versión de los hechos. Aunque desde el principio Sancho confesó haber asesinado y descuartizado a Arrieta, ahora ha revelado un detalle crucial que podría hacerle evadir la más que probable pena de muerte.

Condenado por homicidio premeditado, el destino del joven chef español se debate entre la pena capital o la prisión perpetua. Ante este oscuro escenario, su equipo de abogados está haciendo todo lo humanamente posible para salvarle de la muerte, aun cuando pesa sobre sus hombros un agravante tan perverso como la premeditación, que en Tailandia se castiga con la peor de las penas.

Es por ello que el chef de 29 años ha cambiado su versión de los hechos y ahora afirma que Edwin Arrieta quiso violarlo, así lo reveló el medio investigativo "Caso Abierto". En una nueva declaratoria, a la que ha tenido acceso el medio, Daniel Sancho afirmó que Edwin Arrieta intentó agredirle sexualmente: “Quiso violarme y me defendí”. En este relato, el cocinero también asegura que la víctima no aceptó su negativa y comenzó a actuar “de forma violenta”.

El español explica que ambos comenzaron una fortísima pelea que terminó con la muerte accidental del colombiano “al caer y golpearse la cabeza contra un mueble del baño de la habitación”. Preso del miedo al constatar que el cirujano estaba muerto, procedió a desmembrarlo en varios pedazos para luego botarlo en un vertedero.

Con esta nueva versión, Daniel Sancho se presentará la próxima semana ante el juez de la causa en la que se le leerán los cargos de los que le acusa la Fiscalía tailandesa: premeditación del crimen, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. El español deberá aceptarlos o negarlos, aunque según las últimas informaciones todo apunta a que no los reconocerá.

No obstante, la Fiscalía afirma que las líneas de defensa de Daniel Sancho no se sostienen. Y es que, a pesar de que el acusado insista en que no existió premeditación y que compró los cuchillos por su amor a la cocina, los fiscales tienen claro que fueron adquiridos con el único fin de acabar con la vida del cirujano: “No existe causa exacta de la muerte, pero no existen evidencias de magulladuras o golpes en el cuerpo. Sí existen evidencia de desmembramiento”.

El pasado 7 de agosto, Daniel Sancho fue arrestado por las autoridades tailandesas luego de confesar el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta con quien se presume tenía una relación sexual. Desde entonces, las innumerables versiones y rumores que giran en torno al caso han generado más dudas que respuestas.

*Con información de www.as.com/tikitakas/DeborahPaz*