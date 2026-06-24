Dior apuesta por la experimentación: Jonathan Anderson desarma el traje clásico y conquista París

El diseñador norirlandés propuso toda una declinación de trajes fluidos, con telas muy ligeras, casi transparentes, en estampados de finas líneas o a cuadros. También presentó chaquetas de corte más estructurado, pero deshilachadas en sus extremos.

París, Francia/Trajes deconstruidos y detalles de fantasía. Jonathan Anderson presentó el miércoles su tercera colección masculina para Dior, entre aires de fiesta, en un desfile que tuvo que ser reprogramado debido a la ola de calor en Francia.

El evento, uno de los más esperados de esta Semana de la Moda masculina, fue uno de los primeros en cambiar de horario para evitar los momentos más sofocantes del día.

A la llegada al museo Nissim de Camondo, un palacio del siglo XVIII, el público recibía bebida, abanicos e incluso pequeños parasoles para los asistentes ubicados en el jardín.

"Para mí toda la colección va de depurar la idea del personaje masculino y de cómo se conecta con la de mujer", dijo Anderson a la prensa después del desfile.

El diseñador norirlandés propuso toda una declinación de trajes fluidos, con telas muy ligeras, casi transparentes, en estampados de finas líneas o a cuadros. También presentó chaquetas de corte más estructurado, pero deshilachadas en sus extremos.

"Tienes el look de sastrería del principio, pero luego le sacas el interior y lo reconstruyes como una estructura de forro", explicó el estilista de 41 años. "Se trata de experimentación".

Múltiples piezas de la colección tenían toques brillantes: pantalones dorados y plateados, abrigos con detalles de lentejuelas o bordados en las camisas que simulan un pañuelo en trampantojo. Los botines recubiertos de minúsculos cristales negros recordaban la pequeña bola de discoteca que envió con la invitación.

La colección es "sobre los chicos en una fiesta en casa", añadió Anderson, que trabajó con el DJ británico Fred Again para esta propuesta.

Construir personajes

Anderson, de 41 años, fue nombrado el año pasado director artístico de las colecciones femeninas y masculinas de Dior. Se convirtió así en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la casa emblemática de LVMH, incluida la alta costura.

"Para mí, mi objetivo con Dior es intentar elevar la apariencia del hombre, sentir que puede tener una tensión interna, que no es simplemente [...] merchandising, sino de cómo se construyen personajes", comentó.

El diseñador, considerado uno de los niños prodigio de la moda y reconocido por su desbordante creatividad, progresa en afianzar su estilo en la legendaria marca francesa.

"Definir un look lleva tiempo, y poco a poco empieza a encajar. Es algo para disfrutar", remató el estilista, quien trabajó una década en la firma española Loewe, también propiedad de LVMH, antes de llegar a Dior.

Esta edición de la Semana de la Moda masculina, en la que unas 70 marcas desvelarán hasta el 28 de junio sus nuevas propuestas para la primavera-verano 2027, está marcada por las altas temperaturas que azotan Francia y varios países europeos.

Los récords en los termómetros, que obligaron a modificar los horarios de varios desfiles, han hecho que las grandes marcas improvisen recursos de última hora para aliviar el asfixiante calor: desde abanicos personalizados hasta refrescantes bebidas de bienvenida, pasando por toallitas húmedas.

Otros momentos destacados de la semana serán el estreno masculino de la británica Sarah Burton para Givenchy y el primer gran desfile masculino del estadounidense Michael Rider para Celine.

El estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, un diseñador abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual, también dará que hablar con su nueva colección, llamada "Comunión".