Los hermanos Sandoval amenizaron la boda privada del embajador Kevin Cabrera y Andrea Altamirano Duque

La celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada, consolidándose como uno de los eventos sociales más exclusivos del año.

La música típica panameña fue protagonista en una de las celebraciones privadas más comentadas del fin de semana. Los hermanos Samy y Sandra Sandoval fueron los encargados de animar la boda del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, con Andrea Altamirano-Duque, realizada la tarde del sábado 21 de marzo en su residencia ubicada en el exclusivo sector de La Cresta.

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Al ritmo de su popular tema “La Patrona”, el reconocido dúo logró poner a bailar a los invitados en un evento que, aunque de carácter privado, terminó acaparando la atención pública tras la publicación de videos y fotos en redes sociales. En las imágenes se evidencian detalles de la celebración, que reunió a figuras destacadas del ámbito político, empresarial y social del país.

Entre los asistentes figuró el presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de la primera dama Maricel Cohen, así como el alcalde capitalino Mayer Mizrachi y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, entre otras personalidades.

Fueron los propios hermanos Sandoval quienes compartieron momentos del evento en sus cuentas de Instagram, mostrando parte del ambiente festivo que también contó con la participación de la banda panameña Los Rabanes, sumando variedad musical a la velada.

En cuanto a la logística, se pudo conocer que la boda contó con un estricto dispositivo de seguridad. Los invitados debían pasar por dos puntos de verificación: primero, la validación en la lista oficial y luego un control adicional mediante detectores de metales. La presencia del mandatario reforzó aún más las medidas, con un despliegue del Servicio de Protección Institucional (SPI) y otros estamentos de seguridad.

La celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada, consolidándose como uno de los eventos sociales más comentados del momento, donde la mezcla de diplomacia, política y cultura panameña marcó la pauta de una noche exclusiva.