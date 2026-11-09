Erika Ender contará su historia a través de un musical en el Teatro Nacional

El espectáculo tendrá funciones abiertas al público del 16 al 29 de noviembre en el Teatro Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La vida, música y trayectoria internacional de la cantautora panameña Erika Ender llegarán al escenario con el estreno de “Erika Ender: El Musical”, una producción original escrita y dirigida por Benjamín Cohen, que reunirá a más de 70 artistas en escena.

El espectáculo tendrá funciones abiertas al público del 16 al 29 de noviembre en el Teatro Nacional, donde recorrerá diferentes etapas de la vida personal y profesional de la artista, desde sus primeros sueños y desafíos hasta su consolidación como una de las compositoras e intérpretes latinoamericanas de mayor proyección internacional.

Ender participa en el proyecto como productora ejecutiva y artística, con el propósito de aportar una perspectiva cercana a los acontecimientos que marcaron su historia y preservar la esencia emocional y musical de su trayectoria.

La producción está bajo la dirección de Benjamín Cohen, quien también asume la dirección musical. La producción general está a cargo de Irma Ortiz Suescum y Cohen, bajo la producción ejecutiva de Magic Dreams Productions.

Un recorrido por sus grandes canciones

Uno de los componentes centrales del musical será la música de Erika Ender. El repertorio incluirá temas conocidos de su carrera como “Ábreme la Puerta”, “Cheque al Portador”, “Luna Nueva”, “Cueste lo que Cueste”, “Ten Cuidao”, “Masoquista” y “Panamá Mía”.

También se incorporarán canciones que escribió para otros artistas y que alcanzaron reconocimiento internacional, entre ellas “Candela” y “Ay Mamá”, interpretadas por Chayanne; “Mujer Maravilla” y “Cinco Minutos”, de Gloria Trevi; “Despacito” y “Tentación”, de Luis Fonsi, y “Aparentemente Bien”, de Jenni Rivera.

El repertorio también hará referencia a composiciones creadas para figuras como Marc Anthony, OV7, Christian Pagán, Azúcar Moreno, Elvis Crespo, Pandora, Dulce María y Ha*Ash.

Puedes leer: Erika Ender deslumbra en Miami y celebra su inclusión entre las 100 latinas más influyentes

Un elenco de artistas panameños e internacionales

La puesta en escena contará con reconocidas figuras del teatro panameño, entre ellas Carmen Muñoz, Marisabel Serna, Julio Barsallo, Maisa P. Condassin, Any Tovar, Julio Chamorro, Jesús Jaen Montenegro, Julieta Tomacelli y Judy Meana.

A ellos se sumarán jóvenes talentos de la Generación TalenPro y Folklore Dance Studio. El componente internacional estará representado por Andrés “Tito” Gómez y Jorge Losa, quienes tendrán participaciones especiales en personajes vinculados con la vida de la cantautora.

La dirección vocal estará a cargo del maestro José “Pepe” Casis, mientras que la propuesta coreográfica contará con Melina Samaniego, Ricardo Moreno y Carlos Díaz, además de las coreógrafas invitadas Moyra Brunette y Eileen “Fula” De Icaza.

Las entradas para “Erika Ender: El Musical” ya está disponible a través de Panatickets, para las funciones programadas del 16 al 29 de noviembre en el Teatro Nacional.