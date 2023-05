¡Escándalo! Piqué y el hermano de Shakira se fueron a los golpes en Miami

Según reportó la periodista Verónica Bastos para la cadena Telemundo, Tonino Mebarak, hermano mayor de Shakira se habría ido a los golpes con Gerard Piqué luego que la expareja protagonizara una discusión y este interviniera.

Lo que debía ser un encuentro pacífico entre Shakira y Piqué por el bien de los niños, parece haber sido todo lo contrario, luego que revelara un fuerte altercado entre el exfutbolista y la cantante colombiana. Y es que esta primera visita de Piqué a Estados Unidos tras la marcha definitiva de Shakira de Barcelona junto a sus hijos Milan y Sasha ha generado una enorme expectativa entre los medios de farándula que han tratado de darle cobertura a todos los pasos de Piqué en Miami.

Según se conoció, el catalán se alojó en un hotel de lujo y disfrutó de la piscina junto a los pequeños además de salidas a restaurantes para comer pizza. Pero no todo fue diversión en este primer encuentro con sus hijos, pues ahora ha salido a luz un supuesto encontronazo entre Piqué y Tonino Mebarak, el hermano mayor de Shakira y quien ha estado junto a la cantante durante todo el tiempo que duró la separación. De hecho, Tonino está a cargo de una parte de la carrera de Shakira y se le ha podido ver acompañándola en diferentes eventos.

La periodista Verónica Bastos aseguró en el programa La mesa caliente de Telemundo que Tonino y Piqué se habrían ido a los golpes luego que la expareja tuviera una fuerte discusión que hizo que el hermano de la cantante se metiera a defenderla.

"Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana”, señaló la periodista en el programa.

Bastos defiende incluso que varios agentes habrían tenido que intervenir para terminar con el altercado, pero no existe un documento oficial que demuestro este hecho a pesar de que su equipo sí habría tratado de encontrarlo. “Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”, explicó. Cabe destacar que ninguna de las partes se ha pronunciado sobre este asunto por el momento.

Aquí te dejamos un extracto del programa donde hablan del supuesto incidente entre Gerard Piqué y el hermano de Shakira.