Eugenio Derbez dejó claro cómo quiere que sea su funeral: esto fue lo que pidió

En una reciente entrevista con el canal de YouTube Delarosa TV, Eugenio Derbez reflexionó sobre la muerte y la forma en que desea ser recordado, dejando claro que, fiel a su estilo, su funeral no será convencional.

El fallecimiento de la icónica actriz Silvia Pinal el pasado 28 de noviembre conmovió al mundo del entretenimiento en México. La noticia no solo provocó un profundo luto en sus seguidores, sino que también llevó a figuras públicas, como Derbez, a reflexionar sobre la importancia de celebrar la vida.

“Siempre he pensado que muchas veces los homenajes llegan cuando ya no podemos verlos, cuando ya no podemos disfrutarlos. Justamente he estado pensando en eso. Creo que siempre hay que celebrar en vida y no en un funeral”, expresó el comediante.

Durante la entrevista, Derbez confesó que ha considerado organizar algo muy especial antes de su partida: “He estado pensando en hacer un ‘prevelorio’. Algo diferente, te lo juro, estoy pensando en algo, pero ya verán”, mencionó sin dar más detalles. La idea de un evento anticipado, donde pueda recibir en vida el cariño y reconocimiento de su público y amigos, refleja su particular forma de ver la vida y la muerte.

Eugenio Derbez también compartió cómo imagina su funeral. En lugar de un ambiente de tristeza, el actor espera que su despedida sea un reflejo de la alegría y el humor que lo han caracterizado durante toda su carrera.

“Que cuenten chistes en mi velorio, quiero que sea una fiesta, que se celebre, que no haya lágrimas. Que me recuerden así como vengo ahorita: arregladito, peinadito”, dijo, dejando claro que desea que sus seres queridos y seguidores lo recuerden con una sonrisa en lugar de lamentos.

Aunque sus declaraciones fueron recibidas con humor, también invitan a reflexionar sobre cómo muchas veces las muestras de cariño y aprecio llegan demasiado tarde. Para Derbez, celebrar la vida es una prioridad, y su idea de un “prevelorio” podría marcar tendencia como una forma de rendir homenaje a las personas mientras aún están presentes. Así, Eugenio Derbez, con su inconfundible humor y visión optimista, no solo sigue sorprendiendo a su público, sino que también deja un mensaje profundo: vivir con alegría y celebrar a quienes amamos mientras aún tenemos la oportunidad.