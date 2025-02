Exclusiva | Quién es Solé Campos, la panameña en el Army de Estados Unidos

Solé Campos, una joven de 19 años con raíces panameñas nunca imaginó que un simple video en redes sociales junto a sus compañeros del ejército de los Estados Unidos se haría viral en Panamá y la convertiría en tendencia. Vestida con el tradicional uniforme verde camuflado, Solé sorprendió a todos cuando reveló que era de La Mesa de San Martin, en Panamá. Aunque es muy común ver a latinos en las filas del cuerpo militar norteamericano, no es usual encontrarse con panameños, por lo que su respuesta rápidamente generó interés entre los usuarios que se preguntaban cómo una chica del área Este de Panamá llegó hasta el US Army.

Debido al revuelo que causó el video, Solé tuvo que aclarar en sus redes sociales que en realidad nació en Estados Unidos. Sin embargo, desde muy pequeña ha viajado con regularidad a Panamá, pues su familia por parte de madre es oriunda de La Mesa de San Martin. Esto le ha generado un profundo amor por sus raíces, y aunque no nació aquí, se siente tan panameña como el sancocho.

Desde su base en el condado de Broward en Florida, Solé Campos nos concedió una entrevista y nos habló sobre su infancia, sus viajes a Panamá y su amor por la música típica, el Sech y los carnavales.

Cuéntanos un poquito más de ti, ¿en qué estado naciste, dónde te criaste y de dónde vienen tus raíces panameñas, de tu madre o de tu padre?

R: Nací, me crie, y estudie en Miami Florida. Desde que era una bebe he viajado a Panamá, a La Mesa De San Martin con mi mamá porque tenemos una familia grande, desde mis primos, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tías y tíos, familia Navarro y también a mi familia Castillo en Tocumen. Me encanta ir allá y pasar tiempo con ellos.

¿En casa (en Estados Unidos) se cocina comida panameña?

R: ¡Definitivamente! Cada vez que viajamos a Panamá traemos ingredientes para cocinar con el sabor panameño. Hacemos pollo guisado, sancocho, patacones etc. Traemos tamales, bollos y también tortillas que a mi me encanta con queso amarillo y salchicha guisada.

¿Cuál es el plato panameño que más te gusta?

R: Me gusta mucho el bistec picado con hojaldres y también el ceviche.

Hacia San Martin hay varios ríos muy populares y super chéveres. ¿Has llegado a ir a algunos de estos ríos?

R: Claro que si! Trato de viajar en tiempo de verano para aprovechar los paseos al río con mis primos. Siempre es una aventura!

¿Por qué decides ingresar al US Army?

R: Mi decisión de meterme en el Army fue por seguir una carrera que abre muchas puertas, no solamente estudiar pero para construir un futuro lleno de oportunidades. Soy joven y tengo que aprovechar.

Para ingresar al Army se deben cumplir con requisitos tanto físicos como de educación. De hecho, cada aspirante debe presentar el examen ASVAB. Cuéntanos un poco sobre eso.

R: El ASVAB es un una examen que determina la elegibilidad para el servicio militar y ayuda a las personas a encontrar trabajos que coincidan con sus habilidades.

De los requisitos físicos que exigen para ingresar al Army, ¿cuál consideras que fue el más difícil de cumplir para ti?

R: En verdad los retos físicos pueden ser difíciles pero lo mas difícil es mantener un enfoque mental, convencerte que puedes hacerlo todo.

¿Cuáles son tus funciones en el ejército? ¿A qué te dedicas?

R: Mi título es Operadora de Transportation. He sido parte de la división de respuesta de emergencia relacionado con huracanes.

¿Cómo es tu día a día en el ejército? ¿En qué base (estado) estás asignada?

R: Mi día empieza a las 4 de la mañana con entrenamiento físico, después tenemos formación donde nos asignan los trabajos para completar. Estoy asignada en la unidad 138th Transportation Company.

¿Hay muchos latinos en el Army?

R: Si hay mucho latinos en el Army, de todas partes. También se que han habido muchos soldados que han representado a Panamá.

Dices que eres fan de Alejandro Torres, cuál es tu canción favorita de él?

R: Mi canción favorita de Alejandro Torres es “ Nadie Te Ama Como Yo”

¿Aparte de Alejandro Torres, qué otros artistas panameños escuchas?

R: Me encanta toda la música de Panamá. Mis favoritos son Samy y Sandra Sandoval, El General, Ulpiano, Boza, Sech y claro, Alejandro Torres.

¿Le has puesto música de artistas panameños a tus compañeros del ejército?

R: Hemos escuchado a Sech juntos y es un party.

También dijiste que amas los carnavales, pero nunca has carnavaleado. ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Dónde te gustaría carnavalear?

R: Sueño de vestirme de reina de carnaval y subirme en un carro alegórico. Me parece una tradición única, alegre y divertida! Ojalá algún día pueda ir a disfrutar y porque no, en Las Tablas.

¿Cómo reaccionaste cuando te diste cuenta que eras tendencia y estabas en muchas cuentas de redes sociales en Panamá?

R: En verdad no me esperaba esta popularidad cuando hice el video respondí como me siento, Panameña y de ese pueblito bello La Mesa De San Martin donde es mi familia. Mi familia está muy orgullosa de mi y de mis logros.

¿Qué mensaje le dejas a los panameños que han conocido tu historia?

R: Primero, gracias por tantos mensajes de apoyo y cariño. Que mi pequeña historia sirva de inspiración. Los jóvenes somos mas fuerte de lo que pensamos, trabajemos por nuestro sueños y metas, sin miedo y con mucha determinación. Sea lo que sea no le tengas miedo a nada y sigue dándole todo los días, con Dios todo es posible. Por ultimo, mantén tu esencia y siéntete orgulloso de tus raíces.