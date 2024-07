Exreina de belleza enciende las redes con polémicas declaraciones: 'Las amigas feas son las más envidiosas'

Valentina Valderrama, quien ahora se dedica al modelaje y la actuación tras su participación en el concurso de belleza, despertó toda una polémica en Colombia cuando a través de su cuenta de TikTok publicó un video explicando la razón por la que según ella “no se deben tener amigas feas”.

Te puede interesar: Bella Brave, la estrella de TikTok de 10 años fue puesta en coma inducido médicamente

Te puede interesar: TikToker asegura que no consigue pareja por ser 'demasiado linda': 'Me dicen que soy inalcanzable'

Haciendo un análisis desde su experiencia como modelo en concursos de belleza, sus relaciones sociales y sus altas y bajas con las mujeres, de quienes espera sororidad, Valentina expresó que era consciente de que sus comentarios causarían controversia, pero que quería expresar su opinión al respecto de todos modos con la intención de concientizar a las personas.

“Yo les voy a decir una cosa, si quieren tener amigas, tengan amigas lindas físicamente, y yo sé que me van durísimo, pero las amigas feas son las más envidiosas”, inicia diciendo en el video Valentina.

Aunque en su perfil muchas personas la siguen convencidos de que la belleza física no es lo más importante, Valentina continuó visiblemente enojada: “Las amigas feas son las que más daño te hacen, las amigas feas son las que no te pueden ver a ti algo, porque siempre tienen que ir en contra de ti”.

“En cambio, una amiga linda, entre más linda sea, mejor amiga es, más segura es, más irradia luz, más tranquilidad, uno disfruta más con ella, porque esa persona no está mirando si estás mejor o no y si tu luz está pagando la de los demás”, añadió la modelo.

Para la exreina una “amiga linda” no es envidiosa y se apoya mutuamente sin querer opacar a otras: “Simplemente, es feliz porque sabe que ella brilla sola y no necesita estar opacando a nadie para poder sentirse bien ella misma, perdón lo dije”, dijo.

El video recibió todo tipo de criticas en contra y comentarios a favor: “Qué pensamiento tan ignorante clasificar las amigas por el físico, hay gente envidiosa, bonita, blanca, oscura, etc. Siento pena ajena ver algunas mujeres de mi país tan cerradas mentalmente”, “Las amigas lindas también hacen daño”, “Desafortunadamente me pasó, incluso en los trabajos, las feas me tiraban. Las mejores amistades que he tenido son mujeres lindas” y “Mi amiga era divina y ni te cuento, me empezó a ir mejor económica y profesionalmente y no soporto”, comentaron algunos cibernautas.