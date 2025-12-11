El festival de Sundance revela su programación 2026 con protagonismo de la comedia

Esta edición, que se celebrará del 22 de enero al 1 de febrero en las montañas de Utah, será la primera desde la muerte en septiembre del cofundador del festival.

El festival de Sundance, la gran cita anual del cine independiente en Estados Unidos, presentó el miércoles su programación 2026, en la que estrellas de Hollywood se mezclarán con jóvenes y prometedores directores de todo el mundo y la comedia será un plato fuerte.

Esta edición, que se celebrará del 22 de enero al 1 de febrero en las montañas de Utah, será la primera desde la muerte en septiembre del cofundador del festival, el legendario actor y director Robert Redford.

"Creo que este va a ser un año de celebración y muy especial", dijo a la AFP la directora de programación de Sundance, Kim Yutani.

La comedia ocupará un lugar importante en la programación, afirmó, con el estreno, entre otros, de la película "The Invite", de la directora Olivia Wilde y protagonizada por Seth Rogen y Edward Norton, que cuenta la historia de una pareja que invita a cenar a unos misteriosos vecinos.

Las estrellas de "Mad Men" Jon Hamm y John Slattery también se reencuentran en una nueva comedia llamada "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass", en la que una futura novia desata el caos en Hollywood para vengarse después de que su prometido usara el "permitido" de la pareja con un amor platónico famoso.

Además, se proyectará "The Gallerist", un thriller que reúne a la actriz ganadora del Óscar Natalie Portman y a la joven estrella Jenna Ortega. La película narra la épica historia de una galerista desesperada que quiere vender un cadáver en la famosa feria de arte contemporáneo Art Basel de Miami.

Con la industria cinematográfica aún recuperándose de sucesivos golpes -desde la revolución del streaming y la pandemia de covid-19 hasta las huelgas de Hollywood en 2023- la participación de rostros famosos es un voto de confianza en el cine independiente, según John Nein, otro de los organizadores de Sundance 2026.

Los 90 filmes de la grilla, casi todos estrenos mundiales, fueron seleccionados entre 16.000 candidaturas procedentes de 164 países. Más del 40% serán la primera película de su director, precisaron los organizadores.

La selección también da protagonismo a las películas extranjeras. La lista incluye el largometraje británico "Extra Geography", la película australiana "Leviticus" y la chipriota "Hold Onto Me".

La programación documental también es muy rica, con producciones de todo el mundo entre ellas, firmes candidatas a los Óscar.

Estarán en cartel "Kikuyu Land", sobre la corrupción en Kenia, así como "Hanging by a Wire", sobre la frenética carrera para salvar a unos escolares suspendidos en un teleférico bloqueado en una región montañosa de Pakistán.

En 2027 el festival se trasladará a Boulder, en el vecino estado de Colorado.