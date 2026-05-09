FIFA confirma a Katy Perry, Maná, J Balvin y más estrellas para el opening del Mundial 2026

Las ceremonias de Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles estarán conectadas bajo una misma narrativa: celebrar la unión entre culturas a través del fútbol y la música.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó a través de Instagram el esperado lineup de artistas que encabezarán las ceremonias inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que por primera vez en la historia será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio y marcará un antes y un después en la historia del torneo: contará con 48 selecciones participantes y partidos distribuidos en 16 ciudades sede de Norteamérica.

Los Ángeles reunirá a estrellas globales

La ceremonia inaugural en Los Ángeles, presentada por la FIFA como “la capital mundial del entretenimiento”, tendrá un cartel encabezado por grandes figuras de la música internacional como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Según Infantino, la selección de artistas busca representar “la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus múltiples diásporas”, además de destacar el poder de la música para unir a personas de distintas culturas alrededor del fútbol.

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La FIFA también adelantó que próximamente se anunciarán más artistas invitados para este espectáculo.

Toronto apostará por la identidad canadiense

Por su parte, la ceremonia en Toronto estará enfocada en reflejar la identidad multicultural canadiense y el ambiente que rodeará al Mundial.

Entre los artistas confirmados aparecen Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

La FIFA describió este evento como una celebración “de orgullo, unidad y expectativa”, con Canadá tomando un papel protagonista en el escenario futbolístico mundial.

México abrirá el torneo con una fiesta histórica

La inauguración oficial del Mundial comenzará en Ciudad de México, donde se realizará una ceremonia que la FIFA calificó como “sin precedentes”, combinando música, color y cultura mexicana antes del partido inaugural.

El espectáculo contará con la participación de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y nuevamente Tyla.

Infantino aseguró que las ceremonias de Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles estarán conectadas bajo una misma narrativa: celebrar la unión entre culturas a través del fútbol y la música.

Recientemente, también se confirmó que Shakira y Burna Boy serán los intérpretes del himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La canción, titulada “Dai Dai”, fue presentada por la propia Shakira en redes sociales con un adelanto grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y será lanzada oficialmente el 14 de mayo. Con este tema, la artista colombiana vuelve a vincularse con los mundiales tras el éxito histórico de “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será además la primera edición del torneo con tres países anfitriones y promete convertirse en el evento deportivo más grande jamás organizado por la FIFA.