¡Se llevaron hasta los cables! Delincuentes vandalizan local de Franklyn Robinson en Arraiján

El reconocido presentador y dueño de los restaurantes Boho Food, Franklyn Robinson, vivió una de las peores experiencias que le pueden pasar a un emprendedor luego que delincuentes vandalizaran la que se supone será su sucursal en Arraiján y lo despojaron de prácticamente todo.

En un video publicado en sus redes sociales, Franklin reveló que los malhechores lograron romper los candados de seguridad de los contenedores e ingresaron al local en construcción, llevándose una gran cantidad de equipos y materiales, incluyendo bocinas, televisores y hasta el panel eléctrico. “Rompieron los contenedores, arrancaron los cables y dejaron todo destruido. Se lo llevaron todo”, expresó visiblemente afectado.

Además del impacto material, Robinson manifestó su frustración ante la burocracia municipal que ha retrasado la apertura del restaurante. Señaló que, aunque ya había cumplido con los planos aprobados por el Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Municipio de Arraiján le ha solicitado modificaciones adicionales y sellos de arquitectos, complicando aún más el proceso. "Todo esto ya estaba aprobado, pero siguen poniendo trabas. Estoy agotado porque no sé cuándo podré abrir. Este negocio era para que ya ocho personas estuvieran trabajando en Arraiján, para Arraiján, y no va a pasar, porque yo aún no sé cuándo voy a abrir por la burocracia que hay acá en el municipio", se lamentó.

Franklyn detalló que había realizado una importante inversión en el proyecto, incluyendo la adecuación del terreno y la instalación de nuevos pisos, todo con el propósito de generar empleos en la comunidad. Sin embargo, el robo y los retrasos han puesto en pausa sus planes de inaugurar un espacio que beneficiaría a la economía local. “Yo creo en hacer las cosas bien, pero tampoco perjudicar a los que quieren hacer las cosas bien”, sentenció.

Cerró su mensaje pidiendo que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad en la zona y también llamó la atención sobre la necesidad de simplificar los procesos burocráticos que dificultan el emprendimiento en el país.

Franklin Robinson se ha destacado por su trayectoria en televisión y por su incursión en el sector gastronómico con su cadena de restaurantes Boho Food. Este proyecto empresarial, ha ganado popularidad al ofrecer platos de comida criolla con un sabor auténtico caribeño a precios competitivos.

Además de su faceta empresarial, Robinson incursionó en la política al correr como candidato independiente para representante del corregimiento de Río Abajo en las elecciones de 2024. Su candidatura surgió como respuesta a su deseo de impulsar cambios en la comunidad que lo vio crecer. Aunque no logró ser electo, su postulación reflejó su compromiso con el desarrollo social y comunitario.