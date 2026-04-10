Franquicia de Michael Jackson parece inmune al fantasma de las denuncias de abusos

El artista nunca fue condenado ni en un tribunal penal ni en uno civil.

Nueva York, Estados Unidos/Dieciséis años después de su muerte se estrena una nueva película biográfica sobre Michael Jackson, una producción que parece acentuar el éxito de la franquicia pese a las acusaciones de abuso sexual infantil que todavía rondan la historia del Rey del Pop.

El estudio cinematográfico Lionsgate apuesta por recaudar 700 millones de dólares en taquilla mundial con el largometraje "Michael", que tendrá su estreno en Berlín este viernes.

Esa cifra superaría con creces a otras producciones del mismo género, a excepción de "Bohemian Rhapsody", inspirada en Freddie Mercury, que recaudó 910 millones.

"Michael" es tan solo la última entrega de un imperio económico en nombre de Jackson.

"MJ: The Musical" se estrenó en Broadway en 2022, con presentaciones en otros países, mientras que la producción de Cirque du Soleil "Michael Jackson ONE" aún se exhibe en Las Vegas desde 2013.

Mychael Darklighter, un fan que vive en Australia, dijo que ha visto el musical dos veces. "En cada función a la que asistí, un público de todas las edades se volvía loco con el espectáculo", afirmó.

El año pasado, por decimotercera vez desde su muerte en 2009, Jackson encabezó la lista de Forbes de celebridades fallecidas que generan más ingresos.

Y en Spotify, el artista tiene más oyentes mensuales que Beyoncé, Post Malone u Olivia Dean, figuras de peso en el pop contemporáneo.

Vincent Amen, antiguo asesor de Jackson, dijo que cree que la nueva película aumentará aún más ese poder de convocatoria.

"Con la base de fans que tiene, creo que se están encaminando por la senda correcta hacia el éxito comercial", señaló.

Bebé sobre el balcón

Kimberly Krautter, de la firma de relaciones públicas K-Factor Strategies, afirmó que el negocio de Jackson es más rentable tras su muerte, ya que está "menos cargado de controversias".

Y entre otros, recuerda el error de relaciones públicas que cometió Jackson en 2002, cuando sostuvo a su bebé al borde de la barandilla de un balcón de hotel en Berlín mientras saludaba a los aficionados congregados abajo.

Amen coincide en que el éxito de la carrera del cantante se veía regularmente opacado por momentos polémicos.

"Cualquier publicidad positiva que tuviera a veces se veía contrarrestada por los errores de Michael como publicidad negativa, y eso hacía muy difícil hacer negocios con él", dijo.

Destruir su imagen

A pesar de su absolución en 2005 en un juicio penal por abusos a menores, Jackson nunca logró restaurar su imagen en vida.

Otras presuntas víctimas presentaron demandas civiles tras su muerte y varios procesos siguen en curso.

El artista nunca fue condenado ni en un tribunal penal ni en uno civil.

Según varios medios, ninguno de estos episodios aparece en la película biográfica, que fue producida bajo la supervisión de la familia Jackson.

"Me encantaría que la película contara la historia más humana posible sobre Michael Jackson", dijo Mark Anthony Neal, profesor de Estudios Africanos y Afroestadounidenses en la Universidad de Duke.

"Pero también me doy cuenta de que vivimos en una época en la que Hollywood no trata a las celebridades de esa manera", agregó.

Para Krautter, la imagen de Jackson se ha visto relativamente preservada porque murió antes del movimiento MeToo, que, entre otros casos, derribó al cantante R. Kelly por abuso sexual infantil.

Mientras tanto, el fan Darklighter está convencido de que Jackson no hizo nada malo.

"Creo que su legado está bastante asegurado (...) No importa cuánto intenten destruir su imagen", afirmó.