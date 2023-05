¡Increíble! Pedro Pascal dice que se le infectaron los ojos por culpa de sus seguidores

Pedro Pascal se sinceró y dijo en una entrevista que los fans le provocaron una infección ocular al recrear su escena de muerte en Game of Thrones.

Tras su paso por The Last of Us como Joel Miller, Pedro Pascal se ha convertido sin duda en uno de los actores más aclamados de todo Hollywood. Y si bien su rol protagonista en la serie ha sido uno de sus mejores papeles, mucha gente lo recuerda todavía como Oberyn Martell, el personaje de Juego de Tronos que lo llevó al estrellato.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Pascal explicó algunos de los hábitos de selfies en los que participó con los fanáticos desde su aparición en Juego de Tronos. "Recuerdo que, al principio, a raíz de Juego de Tronos y a la forma en que murió mi personaje... a la gente le encantaba hacerse selfies con sus pulgares en mis ojos”, esto era en referencia al destino de Martell, cuya cabeza estallaba durante un combate con la Montaña, que le aplasta los ojos con los pulgares antes de partirle el cráneo.

“Al principio, yo estaba muy feliz por el éxito del personaje en la serie, y se los permitía. Precisamente en Nueva York. Recuerdo que se me infectaron un poco los ojos y entonces dejé de hacerlo", explicaba Pedro Pascal.

El paso de Pedro Pascal en la serie de HBO terminó no solo con la muerte de su personaje, Oberyn Martell, sino también con una infección de ojo.

Todos los presentes quedaron impactados ante la anécdota tan memorable que contó Pascal y ellos se sinceraron sobre lo que les ha pasado, por ejemplo, Evan Peters relató cómo le afectó psicológicamente el haber interpretado a Jeffrey Dahmer.