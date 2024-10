Gemelas influencers desatan polémica tras revelar que comparten su ropa interior

Brigette y Danielle Pheloung, conocidas por sus seguidores en las redes sociales como las gemelas detrás de “Acquired Style”, no solo comparten un estilo de vida similar y una exitosa carrera como influencers de moda, sino también algo mucho más íntimo: su ropa interior. La sorprendente revelación la hicieron durante una entrevista en el popular podcast Gals on the Go, dejando a sus fanáticos en shock y generando una gran conversación en línea.

Te puede interesar: ¡Se destapó! Gracie Bon anuncia que será madre junto a la influencer mexicana Karely Ruiz

Te puede interesar: Influencer 'Epa Colombia' estalla tras ser blanco de burlas por los resultados de su cirugía

Durante el episodio del 11 de septiembre, Brigette confesó lo que muchos considerarían un detalle inusual en su vida diaria: “En realidad me da vergüenza decir esto: solo tenemos un sujetador”, mencionó entre risas, mientras explicaba que la prenda en cuestión es compartida entre ambas cada vez que la necesitan. “No usamos sujetadores a menudo, pero cuando lo hacemos, decimos: 'Espera, nos estamos peleando por él'”, comentó, desatando risas entre las presentadoras del podcast, Danielle Carolan y Brooke Miccio.

Danielle, su hermana gemela, aclaró que en realidad poseen dos sujetadores, uno color piel y otro negro, pero para Brigette, esto apenas hace una diferencia: “Básicamente es lo mismo, solo un sujetador”, bromeó, añadiendo que entendía que sus seguidores probablemente las consideraran "muy raras".

La conversación tomó un giro aún más sorprendente cuando ambas revelaron que también comparten su ropa interior: “Nunca hemos estado separadas”, explicó Danielle, sugiriendo que esta cercanía las llevó a no tener la necesidad de tener sus propias prendas íntimas por separado.

La conexión entre las hermanas Pheloung va más allá de lo típico, algo que no es un secreto para sus seguidores. A lo largo de los años, Brigette y Danielle han compartido desde una bolsa de maquillaje hasta las decisiones más importantes en sus vidas personales.

Sin embargo, las cosas están a punto de cambiar, ya que Brigette anunció recientemente que las gemelas pronto vivirán en apartamentos separados por primera vez en su vida: “Vivimos juntas desde el vientre materno”, comentó en un TikTok el 25 de septiembre, en el que confirmó que pronto se mudará con su novio.

A pesar de la inminente mudanza, las gemelas parecen estar enfrentando esta nueva etapa con buen humor. En un video publicado en su cuenta de TikTok, las influencers se burlaron de sí mismas, mostrando una divertida escena donde "peleaban" por el único sujetador color piel que comparten, con un texto que decía: "Así esperaban que actuáramos en el momento en que decidimos alejarnos la una de la otra".

Brigette y Danielle Pheloung, ambas de 27 años, han capturado la atención de más de un millón de seguidores en TikTok gracias a su estilo único y su cercana relación, que muchas veces trasciende los límites convencionales.