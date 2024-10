Informe toxicológico revela que Liam Payne consumió un 'cóctel' de drogas duras, incluida cocaína rosa

Liam Payne, exintengrante de la banda británica One Direction, tenía múltiples drogas en su organismo, entre ellas "cocaína rosa", crack y metanfetamina, cuando cayó al vacío desde el balcón de un hotel en Argentina, según informes toxicológicos preliminares citados por medios estadounidenses. La estrella del pop falleció la semana pasada a los 31 años por "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa" tras precipitarse desde su habitación en un tercer piso del hotel Casa Sur en Buenos Aires.

ABC News y el medio especializado en celebridades TMZ informaron que se encontró un cóctel de drogas llamado "cocaína rosa" o "tusi" -que contiene metanfetamina, ketamina y MDMA- durante una autopsia parcial, citando fuentes anónimas familiarizadas con las pruebas. También encontraron cocaína, crack y benzodiacepina. ABC resaltó que en la habitación del artista fue hallada una "pipa de aluminio improvisada para ingerir drogas".

Payne, que fue hallado muerto después de que el personal del hotel llamara dos veces a los servicios de emergencia para informar que un huésped "sobrepasado de droga y alcohol" estaba "destrozando" su cuarto, había hablado públicamente de su lucha contra el abuso de sustancias y de cómo hacer frente a la fama desde una edad temprana. Los resultados de la autopsia indicaron que estaba solo en el momento de la caída y atravesaba "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", dijeron entonces fiscales argentinos.

El diario Clarín divulgó fotos atribuidas a su habitación de hotel en la que se ve una mesa con restos de polvo blanco, papel de aluminio, un encendedor y el envoltorio de un jabón, además de un televisor roto. La fiscalía dio cuenta de que los policías hallaron "sustancias que a simple vista (...) se tratarían de estupefacientes y bebidas alcohólicas", así como también varios objetos y mobiliario destrozados. Un empleado del hotel sospechoso de suministrar drogas a Payne el día de su muerte fue interrogado por las autoridades, pero no ha sido detenido ni acusado, informó la policía local a ABC News.

La angustiante llamada al 911

“Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación”, se le escucha decir con voz agitada al gerente del hotel Casa Sur Palermo, quien se preocupaba no solo por los destrozos, sino también por la seguridad de Payne. Sin embargo, ni el propietario ni las autoridades pudieron prever lo que estaba por suceder.

El hotel, ubicado en un tranquilo barrio de la capital bonaerense, se convirtió en el escenario del fatídico desenlace. Grazzie, al percibir que la situación se estaba saliendo de control, trató de alertar a las autoridades lo antes posible. “Necesitamos que venga alguien”, insistió, proporcionando la dirección del establecimiento y enfatizando la urgencia del caso.

En la llamada, menciona el temor de que Payne, quien estaba en una habitación con balcón en el tercer piso, pusiera en riesgo su vida. “Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped”, añadió, claramente angustiado.

A medida que avanzaba la conversación, la situación parecía volverse más crítica. “Lo que yo te pido es que venga alguien urgente, porque, bueno…”, dijo Grazzie, antes de que la llamada se interrumpiera abruptamente. Todo indica que el dueño del hotel debió interrumpir su comunicación para intentar manejar la situación en persona, aunque, lamentablemente, no fue suficiente para evitar la tragedia.

Pocos minutos después, Liam Payne, cayó desde el balcón del tercer piso del hotel. La caída resultó fatal, y la vida del cantante y compositor británico que marcó a una generación con su música, llegó a un trágico fin a la edad de 31 años.

Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, Liam Payne saltó a la fama internacional en 2010 como uno de los miembros de la exitosa boyband One Direction, junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Aunque One Direction no ganó la competencia en The X Factor, la banda se convirtió rápidamente en una de las agrupaciones más populares de la década, logrando ventas millonarias y giras mundiales.

El grupo lanzó su primer sencillo, "What Makes You Beautiful", en 2011, que se convirtió en un éxito global. Su álbum debut, "Up All Night", fue un éxito rotundo, y durante los siguientes años, One Direction lanzó cinco álbumes y dominó las listas de éxitos en todo el mundo. Sin embargo, tras la salida de Zayn Malik en 2015 y la decisión del grupo de tomar una pausa indefinida en 2016, los miembros emprendieron carreras en solitario.

Después de la disolución de One Direction, Liam Payne lanzó su carrera como solista en 2017 con el sencillo "Strip That Down", que contó con la colaboración de Quavo, miembro de Migos. La canción fue un éxito, alcanzando el top 10 en varios países. Su estilo musical tomó un rumbo más adulto y maduro, con influencias del pop, hip-hop y R&B, alejándose del sonido pop juvenil de One Direction.

A lo largo de los años, Payne lanzó otros sencillos, como "Bedroom Floor", "Get Low" y "For You" (junto a Rita Ora), este último para la banda sonora de la película "Fifty Shades Freed". En 2019, lanzó su álbum debut, "LP1", que recibió críticas mixtas, pero lo consolidó como un artista independiente en la industria musical.

Controversia, adicciones y problemas de salud mental

No obstante, durante su etapa de solita, Liam fue objeto de controversia, debido a comentarios sobre sus excompañeros. En varias entrevistas, Payne insinuó tensiones dentro del grupo y sugirió que había conflictos personales entre los miembros durante su tiempo en la banda. En una entrevista de 2022, comentó que no siempre había tenido una relación cercana con algunos de sus compañeros, especialmente con Zayn Malik. En otra ocasión, también se refirió a la manera en que se vestía Harry Styles, dando entender que su estilo "muy femenino" podría no ser buena imagen para los niños.

Estas declaraciones generaron una ola de críticas, especialmente entre los fanáticos de One Direction, quienes vieron los comentarios como una forma de crear discordia entre los miembros.

Pese al éxito que alcanzó Payne siempre luchó con problemas personales a lo largo de su vida. En varias entrevistas habló sin tapujos sobre sus problemas con la adicción al alcohol y sus luchas con la salud mental durante y después de su tiempo en One Direction. En varias ocasiones, Payne confesó que el estrés de la fama y la presión constante que conllevaba ser parte de una de las bandas más grandes del mundo lo llevó a abusar del alcohol y a experimentar episodios de ansiedad y depresión.

En 2021, Payne reveló que había pasado un tiempo en rehabilitación para abordar sus problemas de adicción y salud mental. En ese momento, comentó que había tocado fondo después de la separación de One Direction y que su consumo de alcohol había afectado su vida personal y profesional.