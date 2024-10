Fallece Liam Payne, exintegrante de One Direction al caer del tercer piso de un hotel

El cantante británico Liam Payne, quien formó parte de la reconocida banda juvenil One Direction, falleció la tarde de este miércoles 16 de octubre a los 31 años en la capital de Argentina tras caer del tercer piso de un hotel localizado en el barrio de Palermo en Buenos Aires, informaron medios locales.

Te puede interesar: 🔗Exnovio de Demi Lovato y luchador de MMA fallece en extrañas condiciones

Te puede interesar: 🔗Rodolfo Sancho, el venerado actor español caído en desgracia a raíz del caso Sancho

De acuerdo con el informe preliminar, el cantante y compositor se encontraba hospedado en el hotel Casa Sur Palermo cuando en medio de un incidente confuso se registró el lamentable hecho. El diario El Clarín señaló que la Policía de la Ciudad recibió una llamada de emergencia del 911, que reportaba "un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol". Al lugar se apersonaron efectivos de la Policía Federal junto a un equipo de paramédicos, quienes hallaron al músico tirado en el patio interno del hotel con lesiones graves, decretando su muerte.

"Tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo en declaraciones televisivas el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

No están claras por el momento las razones de la caída de Payne, que según Crescenti se produjo desde una altura "de alrededor de 13 o 14 metros". Respecto a su fallecimiento, Crescenti aseguró que había que esperar a los resultados de la autopsia, pero que el músico "aparentemente tenía fractura de base de cráneo".

Aunque las autoridades judiciales no han dado detalles de las circunstancias en que se dio el deceso, varias imágenes de la supuesta habitación del cantante han empezado a rodar en redes sociales. En ellas se ven cosas tiradas por todos lados y un televisor con la pantalla quebrada. Sin embargo, lo que más ha causado impacto ha sido la cantidad de polvo blanco e instrumentos que se presume estaba utilizando el artista para drogarse. En el escritorio de la habitación se encontró un envase de jabón, fósforos, restos de vela, papel aluminio y polvo esparcido que se presume sea cocaína. En el baño también se halló un encendedor y la parte superior de una lata de gaseosa con el metal quemado.

Así se encontró la habitación de Liam Payne.

El estimonio de la chica que le hizo la limpieza de la habitación es real, dijo que lo encontró drogád0nd0s€. pic.twitter.com/V6bywFy4Kj — René Egair 𓄂𓆃 (@RenEgair) October 16, 2024

Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, Liam Payne saltó a la fama internacional en 2010 como uno de los miembros de la exitosa boyband One Direction, junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Aunque One Direction no ganó la competencia en The X Factor, la banda se convirtió rápidamente en una de las agrupaciones más populares de la década, logrando ventas millonarias y giras mundiales.

El grupo lanzó su primer sencillo, "What Makes You Beautiful", en 2011, que se convirtió en un éxito global. Su álbum debut, "Up All Night", fue un éxito rotundo, y durante los siguientes años, One Direction lanzó cinco álbumes y dominó las listas de éxitos en todo el mundo. Sin embargo, tras la salida de Zayn Malik en 2015 y la decisión del grupo de tomar una pausa indefinida en 2016, los miembros emprendieron carreras en solitario.

Después de la disolución de One Direction, Liam Payne lanzó su carrera como solista en 2017 con el sencillo "Strip That Down", que contó con la colaboración de Quavo, miembro de Migos. La canción fue un éxito, alcanzando el top 10 en varios países. Su estilo musical tomó un rumbo más adulto y maduro, con influencias del pop, hip-hop y R&B, alejándose del sonido pop juvenil de One Direction.

A lo largo de los años, Payne lanzó otros sencillos, como "Bedroom Floor", "Get Low" y "For You" (junto a Rita Ora), este último para la banda sonora de la película "Fifty Shades Freed". En 2019, lanzó su álbum debut, "LP1", que recibió críticas mixtas, pero lo consolidó como un artista independiente en la industria musical.

Controversia, adicciones y problemas de salud mental

No obstante, durante su etapa de solita, Liam fue objeto de controversia, debido a comentarios sobre sus excompañeros. En varias entrevistas, Payne insinuó tensiones dentro del grupo y sugirió que había conflictos personales entre los miembros durante su tiempo en la banda. En una entrevista de 2022, comentó que no siempre había tenido una relación cercana con algunos de sus compañeros, especialmente con Zayn Malik. En otra ocasión, también se refirió a la manera en que se vestía Harry Styles, dando entender su estilo "muy femenino" podría no ser buena imagen para los niños.

Estas declaraciones generaron una ola de críticas, especialmente entre los fanáticos de One Direction, quienes vieron los comentarios como una forma de crear discordia entre los miembros.

Pese al éxito que alcanzó Payne siempre luchó con problemas personales a lo largo de su vida. En varias entrevistas habló sin tapujos sobre sus problemas con la adicción al alcohol y sus luchas con la salud mental durante y después de su tiempo en One Direction. En varias ocasiones, Payne confesó que el estrés de la fama y la presión constante que conllevaba ser parte de una de las bandas más grandes del mundo lo llevó a abusar del alcohol y a experimentar episodios de ansiedad y depresión.

En 2021, Payne reveló que había pasado un tiempo en rehabilitación para abordar sus problemas de adicción y salud mental. En ese momento, comentó que había tocado fondo después de la separación de One Direction y que su consumo de alcohol había afectado su vida personal y profesional.

*Parte de esta nota fue desarrollada por IA*