Insólito: hombre exhuma a su hermana y lleva el cadáver al banco para reclamar dinero

Un hecho inusual ocurrido en el estado de Odisha, en el este de la India, ha generado conmoción y debate sobre los procedimientos bancarios y las barreras administrativas en contextos vulnerables.

El protagonista es Jeetu Munda, quien desenterró el cuerpo de su hermana fallecida y lo llevó a una sucursal bancaria con el objetivo de demostrar su muerte y acceder a los fondos que ella tenía depositados.

El episodio se produjo después de varios intentos fallidos por retirar el dinero. Según relató el propio Munda a medios locales, acudió en repetidas ocasiones a la entidad financiera sin obtener respuesta favorable. En su versión, los funcionarios le habrían exigido la presencia de la titular de la cuenta para autorizar la operación. Ante la insistencia, el hombre decidió actuar por su cuenta. “He ido varias veces al banco y la gente me dijo que trajera a la titular de la cuenta para retirar el dinero depositado a su nombre. Aunque les dije que ella había muerto, no me escucharon e insistieron”, declaró.

El caso rápidamente generó repercusión debido a la naturaleza del acto y a las implicaciones legales y sociales que plantea. La escena se desarrolló cuando Munda llegó a la sucursal con los restos de su hermana, lo que llevó a los empleados a alertar de inmediato a las autoridades. La policía local intervino en el lugar y, tras dialogar con el hombre, se procedió a que los restos fueran nuevamente enterrados.

Por su parte, el Indian Overseas Bank emitió un comunicado en el que rechazó la versión del ciudadano. La entidad explicó que en ningún momento solicitó la presencia física de la fallecida, sino que se trató de un malentendido relacionado con los requisitos legales para acceder a los fondos. Según el banco, lo que se pidió fue la presentación del certificado de defunción, documento indispensable para garantizar la protección de los recursos financieros.

Las autoridades locales aportaron contexto adicional al caso. El inspector jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu, indicó que Munda no comprendía el procedimiento administrativo requerido. De acuerdo con su evaluación, el hombre actuó sin intención delictiva, motivado por la falta de información y por las dificultades para entender los trámites formales. Este factor ha sido clave para que no se presenten cargos en su contra.

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La hermana de Munda había fallecido aproximadamente dos meses antes del incidente y mantenía ahorros en la entidad bancaria por un monto de 19.300 rupias, equivalentes a cerca de 200 dólares. La imposibilidad de acceder a ese dinero fue el detonante de una situación que evidencia las limitaciones de acceso a servicios financieros en comunidades con bajos niveles de alfabetización.

El caso también ha puesto en el centro del debate la importancia de la educación financiera y la claridad en los procesos administrativos. Expertos señalan que la falta de comprensión sobre requisitos básicos, como la entrega de documentos oficiales, puede derivar en situaciones extremas cuando no existe acompañamiento institucional adecuado.

Tras lo ocurrido, las autoridades han iniciado un proceso de apoyo para que Munda pueda completar los trámites necesarios de forma correcta. El objetivo es que pueda acceder legalmente a los fondos sin enfrentar nuevos obstáculos. Este acompañamiento incluye orientación sobre la obtención del certificado de defunción y los pasos requeridos por la entidad bancaria.

El incidente ha sido ampliamente difundido en medios internacionales, no solo por lo impactante de la acción, sino también por lo que refleja en términos de desigualdad y acceso a servicios básicos. La historia de Jeetu Munda se ha convertido en un ejemplo de cómo la falta de información puede derivar en decisiones extremas dentro de contextos de vulnerabilidad.

Mientras se avanza en la resolución administrativa del caso, el episodio deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación entre instituciones y ciudadanos, especialmente en regiones donde las barreras educativas y sociales dificultan la comprensión de procedimientos legales esenciales.