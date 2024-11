¡Vuelve la polémica! Italy Mora apunta contra César Anel Rodríguez y asegura que la está amenazando

Cuando parecía que la polémica por la ya infame expulsión de Italy Mora del Miss Universo era periódico de ayer, los dimes y diretes vuelven a la palestra pública luego que la destituida Miss Panamá publicara un mensaje en sus redes sociales asegurando que César Anel Rodríguez, director de la organización Señorita Panamá, la ha estado amenazando desde que decidió contar su versión de los hechos. Mora además asegura que aún no ha recibido sus premios.

Te puede interesar: Exmisses apuntan contra el director de Señorita Panamá y hacen fuertes revelaciones

Te puede interesar: 'Destitúyela' | Madre de César Anel Rodríguez sale en defensa de su hijo y cuenta su versión de los hechos

Todo comenzó el pasado 27 de noviembre, cuando la modelo subió a sus historias de Instagram varios mensajes preocupantes en los que daba a entender que estaba recibiendo amenazas. "Dejo constancia de que cualquier cosa que me pase, tú serás el responsable. No te tengo miedo, no me mandes mensajes, y voy a llevar tus amenazas al Ministerio Público", escribió. No obstante, y aunque la beldad no mencionó a quien se refería, era evidente que los mensajes apuntaban contra el director de Señorita Panamá.

Tras el revuelo creado nuevamente en redes sociales, Italy confirmó que en efecto, los mensajes iban dirigido hacia César Anel Rodríguez, quien según ella, ha estado amenazándola todo este tiempo. "Gracias por el eco justo. Primero: No insinué, me amenaza César A. Rodríguez. Segundo: Wyznick Ortega también es abogada y en esa línea nos abocamos. No he recibido ni mis premios y tengo muchos miles de dólares entregados a este señor", escribió en otro mensaje publicado un día después.

Pero, esta vez el empresario no se quedó callado y decidió emitir un comunicado desmintiendo a su exmiss. “Quienes me conocen saben que no soy una persona de amenazar o violentar. Desmiento categóricamente cualquier sugerencia que busque señalarme y confundir a la opinión pública”, señaló dejando claro que no entrará en enfrentamientos pueriles y bochornosos de redes sociales.

“Reitero que no pretendo ser parte del juego de terceras personas acostumbradas a debatir su vida y la de los demás en las redes sociales y lamento que insistan en mantener la expectativa y zozobra del país de manera innecesaria”, finalizó.

El 1 de noviembre, cuando faltaban apenas quince días para la gala final, la organización Miss Universo anunciaba la expulsión de Italy Mora alegando "motivos disciplinarios". La decisión, rara vez vista en el certamen de belleza más importante del mundo, dejó en shock a todo el mundo, sobre todo porque no se dieron los motivos por los cuales se tomó aquella decisión, lo que dio pie a una cantidad innumerable de rumores, desde que Italy le había pegado a Miss República Dominicana, hasta que había salido del hotel de concentración para ir a verse con su novio.

Poco a poco se fueron conociendo más detalles y al ver el escándalo que suscitó la noticia, la modelo caída en desgracia decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos, responsabilizando a César Anel Rodríguez de haber propiciado su expulsión. Mora reveló que la organización Señorita Panamá no se hizo cargo de los costos de su preparación y que todo había salido de su bolsillo y el de su novio. Estas declaraciones se convirtieron en una especie de caja de pandora y dio pie a que otros personajes quedaran involucrados en la historia, incluso hasta la madre de César Anel Rodríguez, que al ver como Italy y otras exmisses atacaban a su hijo, decidió salir al frente a defenderlo.

Diamantina Herrera, madre de César Anel, lanzó graves acusaciones contra Italy y aseguró que los problemas comenzaron desde el inicio del Señorita Panamá. Incluso llegó a decir que en varias ocasiones le suplicó a su hijo que la "destituyera" porque le iba a traer muchos problemas.

Desde entonces, el enfrentamiento entre ambos bandos no ha parado. Amanecerá y veremos.