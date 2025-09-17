Louboutin nombra al hijo de Will Smith al frente de su línea masculina de zapatos

El hijo de Will Smith y Jada Pinkett-Smith se dio a conocer muy joven en el cine, con películas como "En busca de la felicidad" (2008) y "Karate Kid" (2010), antes de dedicarse a la música y la moda.

Paris, Francia/El diseñador francés de calzado Christian Louboutin, conocido por sus famosas suelas rojas, nombró al rapero y actor estadounidense Jaden Smith, hijo de Will Smith, director artístico de su línea masculina, indicó el miércoles a la prensa.

"Una mañana, mientras nadaba, pensé: '¿Por qué no Jaden?'", explicó el diseñador de 62 años en una entrevista al diario francés Le Figaro.

El creador, que confía por primera vez la dirección de esta línea, cuenta con el artista de 27 años para dar "más envergadura y visibilidad" a una actividad lanzada en 2008, que hoy representa una cuarta parte de los ingresos de la marca, fundada en 1991.

"Me convence su creatividad, pero también estoy encantado de tener a mi lado una voz inteligente de una generación diferente", agregó Louboutin.

"Es uno de los mayores honores de mi vida, y siento mucha presión por estar a la altura de todo lo que Christian ha logrado para la firma, pero también por asumir un papel tan importante", admitió Jaden Smith al medio estadounidense WWD.

En el mundo de la moda, ya se lanzó con su marca MSFTSrep y una colaboración con New Balance, pero nunca antes había dirigido una línea completa en una casa de lujo.

Su primera colección se presentará en enero de 2026, durante la Semana de la Moda Masculina de París.