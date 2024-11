John Krasinski nombrado el hombre más sexy del mundo 2024

A sus 45 años, Krasinski se une a la prestigiosa lista de celebridades que han recibido esta etiqueta, tomando el relevo del actor Patrick Dempsey, quien fue el elegido en 2023.

En una entrevista con People, Krasinski expresó su sorpresa ante el nombramiento: “Me quedé completamente en blanco. Pensé que tal vez me estaban tomando el pelo. No es algo que esperas que suceda, definitivamente no me despierto pensando: ‘¿Hoy será el día en que me nombren el hombre más sexy del mundo?’”, bromeó el actor. “Han puesto el listón muy alto para mí”, agregó, aún incrédulo por el reconocimiento.

Te puede interesar: Muere el actor surcoreano Song Jae Rim en extrañas circunstancias

Te puede interesar: Actriz de 'La Casa de Los Famosos revela su lucha contra el cáncer

La noticia no solo sorprendió al actor, sino que también fue motivo de celebración en su hogar. Su esposa, la actriz Emily Blunt, conocida por su trabajo en películas como El diablo viste a la moda y Un lugar en silencio, estaba “muy emocionada” cuando supo del reconocimiento. Según él, la actriz bromeó diciendo que empapelaría la casa con la portada de People si su marido recibía el título: “A mis hijos les encantará, no será nada raro”, dijo con humor.

Blunt no es ajena a las bromas sobre los logros de su esposo, y en esta ocasión no fue diferente. Según contó Krasinski, el anuncio de su coronación fue recibido con mucha alegría en su familia, y el actor se mostró agradecido por el apoyo constante de su esposa e hijos.

Un legado de hombres “más sexys”

El título de “hombre más sexy del mundo” ha sido otorgado anualmente por People desde 1985, y varias estrellas del cine, la música y el deporte han sido honradas con este reconocimiento. Entre los nombres más destacados de los últimos años se encuentran Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021), Michael B. Jordan (2020), y John Legend (2019). Esta tradición, que combina popularidad con encanto y atractivo, ha ido consolidando al medio como una de las publicaciones más esperadas del año en cuanto a cultura pop se refiere.

A lo largo de los años, el título ha recaído en figuras como Brad Pitt, quien lo ha ganado dos veces, George Clooney, Johnny Depp, Denzel Washington, y Harrison Ford, por mencionar algunos. Krasinski se une ahora a este exclusivo grupo de celebridades que, además de su talento, han sido reconocidas por su atractivo físico y carisma.