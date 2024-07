Juan Diego Vásquez se enfrasca con la modelo de Only Fans Yaneth Marín por el subsidio poselectoral

La controversia que ha suscitado el famoso subsidio poselectoral ha desatado toda una polémica en redes sociales debido a que muchas personas desconocían sobre esta bonificación otorgada por el Tribunal Electoral a los candidatos que participaron en las elecciones y obtuvieron un porcentaje mínimo de votos. El revuelo ha sido tal, que hasta el propio Juan Diego Vásquez quedó involucrado en el asunto.

Todo comenzó cuando el diputado independiente Eduardo Gaitán anunció ante el pleno de la Asamblea Nacional que renunciaría al subsidio postelectoral y que en su defecto, lo donaría al Instituto Oncológico Nacional. Gaitán, quien fue el diputado más votado en la historia democrática del país, aseguró que desconocía sobre esta subvención y que dejaba a consideración de la población el uso de este dinero para beneficio de los pacientes del oncológico.

La noticia rápidamente se volvió tendencia en redes sociales causando indignación entre muchos usuarios. Una de ellas fue la creadora de contenido para adultos y modelo de Only Fans, Yaneth Marín, quien lanzó duras críticas contra Juan Diego Vásquez por supuestamente no haber dicho nada sobre este subsidio cuando fue diputado.

“Ya entiendo porque se peleaban tanto esas curules y era porque les dan tremendo sencillo (sin hacer nada todavía) del cuál la mayoría de panameños ignorábamos, nos acabamos de dar cuenta gracias al diputado Eduardo Gaitán y no gracias a Juan Diego, ¿Qué pasó ahí? estoy en shock”, escribió Yaneth en su cuenta de X.

Ante tal aseveración, Juan Diego no se quedó callado y fiel a su estilo elegante, pero directo, le respondió de forma contundente: “El desconocimiento no es excusa para dañar reputaciones. Esto no es un secreto. Siempre se ha dado. Yo lo expuse y renuncié al mío. En media pandemia propuse que los partidos políticos no recibieran tanto dinero. Un poco más de respeto por favor”.

La diatriba entre el abogado y la influencer no quedó allí, y Marín le volvió a responder a Vásquez, ahora con un tono más sereno y conciliador apelando a su inteligencia: "Mi querido Juan Diego usted es una persona que yo admiro y aprecio por muchas razones. Pero siento que tú tienes mucha voz y podrías hablar más a fondo sobre este tema para todos los panameños que lo ignoramos y que ahorita mismo estamos muy triste por muchas situaciones que están pasando, usted es un ser inteligente y es capaz de llegar a muchas personas con su conocimiento".

Juan Diego dejó claro que desde el primer día en que asumió como diputado en la Asamblea Nacional fue transparente sobre el tema de los subsidios electorales y que incluso propuso reducir los fondos a los partidos políticos.

“Hace cinco años lo expliqué, en las reformas electorales lo explicamos, hoy mismo compartí un video de la jefa de bancada explicándolo. Siempre estoy para aportar, pero parece que a veces prefieren dejarse desinformar. Los independientes están haciendo lo posible por hacer lo mejor”, expresó en su cuenta de X.

Al final, parece que las respuestas de Vásquez fueron demasiado contundentes, pues tras unos minutos, la modelo de Only Fans borró el primer comentario que dio pie a la discusión.

De acuerdo con el informe del TE, publicado en el Boletín Electoral 5675-D, tres diputados independientes del circuito 8-2 San Miguelito y a igual que la alcaldesa de ese mismo distrito, Irma Hernández, recibirán poco más de $1 millón de dólares en subsidio poselectoral. Eduardo Gaitán, quien fue el más votado recibirá $1,054,828.18; Alexandra Brenes $1,007,385.75; y Luis Duke $1,026,279.17.

En tanto, Hernández, que también se postuló por la vía independiente, tendrá a su disposición $1,377,161.30 del subsidio.