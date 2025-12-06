Juanes aterrizó a Panamá para concierto del Día de la Madre junto a Carlos Vives, Jerry Rivera y los hermanos Sandoval

Este es uno de los conciertos más esperados de fin de año.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en su Terminal 1, fue el escenario de la llegada a Panamá del cantante y compositor colombiano Juanes, quien se presentará la noche de este sábado en el concierto homenaje al Día de la Madre en el Estadio Rommel Fernández. El artista compartirá tarima con grandes figuras como Carlos Vives, Jerry Rivera y los panameños Sammy y Sandra Sandoval.

La llegada de Juanes a Panamá generó gran expectativa entre los fanáticos, varios de los cuales acudieron al aeropuerto para tomarse fotos y darle la bienvenida. El artista expresó su entusiasmo minutos después de aterrizar:

“Feliz de estar en Panamá para tocar esta noche con Carlos Vives. Los espero en la fiesta, estoy feliz de estar acá de vuelta”, dijo el intérprete de “A Dios le Pido” y “La Camisa Negra”.

El concierto, uno de los eventos musicales más esperados del mes, reunirá a tres de los artistas más influyentes de la música latina.

Carlos Vives, pionero del vallenato moderno

El también colombiano Carlos Vives, ganador de múltiples Latin Grammy y Grammy, es considerado una de las figuras más importantes en la internacionalización del vallenato y de los ritmos tradicionales de Colombia. Su catálogo incluye éxitos como La Gota Fría, Fruta Fresca, Carito y La Bicicleta, colaboración con Shakira que marcó récords internacionales.

Juanes, referente del pop-rock latino

Con más de 20 premios Latin Grammy y un Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino, Juanes se mantiene como una de las voces más influyentes del pop-rock latinoamericano. Entre sus temas más emblemáticos destacan A Dios le Pido, La Camisa Negra, Es Por Ti y Me Enamora.

Jerry Rivera, el ícono de la salsa romántica

El puertorriqueño Jerry Rivera, conocido como “El Niño de la Salsa”, es una de las figuras más influyentes del género desde la década de 1990. Sus éxitos Cara de Niño, Cuenta Conmigo, Qué Hay de Malo y Amores Como el Nuestro lo convirtieron en uno de los salseros más populares de América Latina.

El concierto del Día de la Madre promete llenar el Rommel Fernández con miles de asistentes para celebrar con música en vivo a cargo de artistas que han marcado generaciones enteras.