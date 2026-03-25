Julio César Herrera, el inolvidable Freddy Contreras conquista Panamá con su monólogo y talleres

Uno de los momentos más esperados será el monólogo del actor, con el que celebra sus 37 años de trayectoria artística.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los actores colombianos Julio César Herrera, recordado por su participación en la exitosa novela Yo soy Betty, la fea, y Aida Bossa, visitaron Panamá y llenaron de energía el programa Jelou.

Durante la entrevista, ambos artistas compartieron detalles de su visita, marcada por actividades académicas, teatro y música en el marco del Día Mundial del Teatro.

“Muy bien, calorsito… pero sobre todo el aire acondicionado, es que no le bajan”, bromeó Herrera al hablar de su llegada al país.

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Clases que desbordaron expectativas

La actriz Aida Bossa explicó que su visita responde a la celebración del Día Mundial del Teatro, donde ambos fueron invitados por el Ministerio de Cultura para impartir clases magistrales.

“Vamos a estar dictando dos masterclass… esperábamos 15 personas y se inscribieron… no, ya van como 200”, comentó sorprendida.

Herrera detalló que su taller está dirigido especialmente a jóvenes en formación:

“Vamos a estar ahí compartiendo con muchachos… que quieran o que se estén empezando a formar”.

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Un monólogo con sabor a estreno

Uno de los momentos más esperados será el monólogo del actor, con el que celebra sus 37 años de trayectoria artística.

“Les cuento de manera atrevidamente jocosa… todo lo que ha sido mi vida en este trasegar durante estos 37 años”, explicó.

Aunque tiene amplia experiencia, confesó que este será un reto especial:

“Es el primero de stand up… una hora y diez, súper difícil”.

Además, adelantó que el espectáculo recorre anécdotas personales, castings y su evolución dentro del teatro y la televisión en Latinoamérica.

Aida Bossa apuesta por la tradición

Más allá de la actuación, Bossa también aprovechó su paso por Panamá para presentar su nuevo proyecto musical.

“Hace un mes lancé mi primer álbum musical… es un álbum de tradición oral del Caribe colombiano”, explicó.

El disco incluye ritmos como bullerengue y cumbia, y busca rescatar la memoria cultural a través de cantos, arrullos y relatos campesinos.

“Que no muera la tradición”, enfatizó la artista.

Conexión con Panamá

Ambos artistas destacaron el entusiasmo del público panameño y la importancia de este tipo de intercambios culturales.

Herrera incluso hizo un llamado a valorar las iniciativas locales: “La gente también tiene que estar pendiente de las diferentes actividades… hay que averiguar”.

Con entradas agotadas y gran expectativa, la visita de estas figuras confirma el creciente interés por el teatro y las artes escénicas en el país.