Orlando Bloom rehace su vida: quién es la modelo que conquistó al actor tras ruptura con Katy Perry

Tras su separación de Katy Perry en 2025, el protagonista de grandes producciones de Hollywood ha sido visto en varias ocasiones junto a una joven modelo suiza que ha despertado la curiosidad del público. Se trata de Luisa Laemmel, de 28 años, con quien el actor mantendría una relación desde hace varios meses.

A diferencia de otras etapas de su vida, Bloom ha optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su nueva relación. No ha habido confirmación oficial, pero las apariciones públicas y los viajes compartidos han sido suficientes para que los rumores cobren fuerza. Según reportes de medios británicos, la pareja comenzó a salir a finales del año pasado y desde entonces ha buscado mantener su vínculo lejos del foco mediático.

Uno de los episodios más recientes que refuerza esta relación tuvo lugar en Suiza, donde ambos disfrutaron de unos días juntos. Durante ese viaje, el actor no solo compartió tiempo con Laemmel, sino que también habría conocido a personas cercanas a su entorno, incluyendo familiares y amigos. Este gesto ha sido interpretado como un paso importante dentro de la relación.

El viaje también coincidió con compromisos profesionales del actor, quien asistió a un evento promocional vinculado a la marca Porsche. Durante su estancia, se alojaron en el exclusivo Dolder Grand, un hotel de cinco estrellas en Zúrich reconocido por su lujo, vistas a los Alpes y una destacada colección de arte contemporáneo. Posteriormente, la pareja continuó su escapada en otro destino de alto nivel: el Bürgenstock Resort, donde pasaron el fin de semana.

El vínculo entre Bloom y Laemmel parece ir más allá de una relación casual. Una fuente cercana aseguró que “se han convertido en una auténtica pequeña unidad familiar y Orlando incluso voló con su caniche. Él vive en Los Ángeles mientras ella está en Nueva York, así que no se ven todo el tiempo. Pero hay una chispa real”. Estas declaraciones sugieren que, pese a la distancia geográfica, ambos han logrado construir una conexión sólida.

La modelo suiza, además de su carrera en la industria de la moda, cuenta con formación académica en psicología y ha trabajado con importantes marcas como Calvin Klein y YSL Beauty. Su perfil combina discreción y proyección internacional, lo que podría explicar el interés mediático que ha generado su cercanía con el actor.

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Otra de las apariciones que llamó la atención fue durante el Super Bowl, donde ambos fueron vistos compartiendo espacio en una suite privada. Según testigos, la complicidad entre ellos era evidente. Una fuente afirmó que “estaban juntos en la suite Raising Cane, eran adorables, se acariciaban mucho”, lo que reforzó la percepción de una relación cercana y afectuosa.

Este nuevo capítulo en la vida de Orlando Bloom llega después de su mediática ruptura con Katy Perry, con quien mantuvo una relación de casi nueve años y tiene una hija en común, Daisy Dove. Además, el actor es padre de Flynn Christopher, fruto de su relación anterior con la modelo Miranda Kerr, quien actualmente está casada con Evan Spiegel.

Mientras tanto, la vida personal de Katy Perry también ha evolucionado. La cantante ha sido vinculada recientemente con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo que ha añadido aún más interés mediático a las historias paralelas de la expareja.

En este contexto, la relación entre Orlando Bloom y Luisa Laemmel se posiciona como una de las más comentadas del momento. Aunque ambos prefieren mantener la discreción, sus apariciones públicas, viajes y gestos han sido suficientes para confirmar que el actor ha iniciado una nueva etapa marcada por la privacidad, el romance y una aparente estabilidad emocional.