¿Por qué Kate Winslet dice que fue una pesadilla el beso con Leonardo DiCaprio en Titanic?

Seguramente, cuando se habla de la famosa película "Titanic", lo primero que viene a la mente son las escenas de los personajes principales en el agua, o el beso entre Jack y Rose, un momento del filme que la actriz Kate Winslet ha recordado en una entrevista para Vanity Fair.

La estrella de Titanic dijo que fue muy vergonzoso revivir esa escena por las dificultades que supuso el rodaje.

Y es que según contó, los maquilladores no podían llegar hasta ellos, pues la posición del barco no lo permitía y por eso ella misma se encargó de verificar que no se disipara el maquillaje.

"Seguíamos besándonos, yo iba muy maquillada y tenía que controlar el maquillaje de ambos entre una toma y otra, y al final parecía que había chupado una barra de chocolate con caramelo después de cada grabación porque su maquillaje se me caía", confesó la actriz a la citada revista.

También indicó que otro de los inconvenientes fue que DiCaprio no lograba contener la risa, lo que obligó al equipo a grabar la escena en cuatro ocasiones.

“Fue una pesadilla, rodar esto, porque Leo no podía parar de reír y tuvimos que volver a rodar esto unas cuatro veces porque Jim quería una luz muy específica para esto”.

"Titanic" es una película estadounidense de 1997, que fue dirigida y escrita por James Cameron.

La trama narra la relación entre Jack dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes que se conocen y se enamoran abordo del malogrado "Titanic" durante su viaje inaugural desde Inglaterra hasta Nueva York, en abril de 1912.