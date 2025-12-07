¡Es oficial! Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau confirman su relación

El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante estadounidense Katy Perry oficializaron su relación en redes sociales, pocas semanas después de una aparición pública en París. La artista, de 41 años, publicó el sábado una imagen en su cuenta de Instagram que muestra a la pareja sonriente, mejilla con mejilla, con un colorido paisaje de fondo. La fotografía estaba incluida en una galería con otras imágenes y videos.

"Tiempos de Tokio en gira y más", dice el pie de foto de la publicación en la cuenta de Perry, que tiene 202 millones de seguidores.

Ni Perry, conocida por éxitos musicales como "Hot n Cold", "Roar" y "I Kissed a Girl", ni Trudeau han hecho comentarios públicos sobre su relación. Sin embargo, Trudeau, de 53 años, fue visto en un concierto de Perry en julio.

Además, el sitio web de noticias de celebridades TMZ alimentó aún más los rumores cuando difundió un video de los dos tomados de la mano durante una salida nocturna en París en octubre para celebrar el cumpleaños de la cantante.

Como líder del Partido Liberal de Canadá, Trudeau fue primer ministro desde 2015 hasta 2025.

El jueves, Trudeau compartió una fotografía de la pareja posando con el ex primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y su esposa Yuko. "Encantado de verte @kishida230. Katy y yo estuvimos muy contentos de tener la oportunidad de sentarnos contigo y Yuko", escribió Trudeau.

La vida sentimental de Katy Perry ha sido ampliamente seguida por la prensa desde el inicio de su carrera. Tras casi una década junto al actor Orlando Bloom con quien comparte una hija, Daisy Dove, la cantante californiana decidió poner punto final, a la relación en 2025. Antes de Bloom, sostuvo relaciones con figuras como Travie McCoy y John Mayer, además de su matrimonio en 2010 con el actor británico Russell Brand, el cual culminó al año siguiente. Su reciente vínculo con Justin Trudeau marca una nueva etapa tras un año particularmente mediático.

Mientras tanto, en el ámbito profesional, Perry continúa posicionándose como una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo. Su carrera despegó con el éxito global “I Kissed a Girl”, incluido en el álbum One of the Boys, y desde entonces ha consolidado una discografía que define a toda una generación. Producciones como Teenage Dream y giras internacionales como Prismatic World Tour han reafirmado su impacto en la industria musical, convirtiéndola en una figura clave del entretenimiento a nivel mundial.

Además de la música, también ha incursionado en la actuación, prestando su voz al personaje Smurfette en las películas animadas de The Smurfs. En 2024 lanzó su álbum más reciente, 143, cuyo tema “Lifetimes” destaca por su carga emocional y su inspiración en la maternidad, una faceta que ha marcado su vida en los últimos años.