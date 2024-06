Kevin Costner reveló que el príncipe William le confirmó que la princesa Diana gustaba de él

Todo se remonta a cuando el actor tenía adelantado su proyecto de la secuela de la famosa película de 1992 El guardaespaldas (The Bodyguard), en la que le había ofrecido un importante papel a la princesa Diana y ella había aceptado.

Sin embargo, los sucesos que ocurrieron no solo truncaron la idea de contar con ella en la secuela, sino que le alcanzaron a dejar un recuerdo imborrable de quien iba a ser la reina de Inglaterra al actor quien, a sus 69 años, pudo confirmar gracias al príncipe William lo que sentía entonces cuando se comunicaba con ella.

El contacto con Diana de Gales lo obtuvo gracias a la duquesa Sarah Ferguson, a quien el actor le contó del papel que le quería ofrecer a la princesa y ella le ayudó a encontrar el modo de comunicarlos: “Sarah fue muy amable. Siendo duquesa, podría haber dicho: ‘Bueno, yo también soy una princesa, ¿qué hay de mí?’, pero no lo hizo. Me dijo: ‘No, voy a hacer que esto suceda, Kev’. Y así lo hizo. Siempre la respeté por no inmiscuirse”, dijo Costner.

“Iba a hacer una segunda parte de El guardaespaldas. Realmente estaba avanzando muy discretamente porque así es como opero. Mantengo las cosas en privado. Por eso, cuando finalmente surgió que la princesa Diana podría hacerlo, hablamos”, añadió, asegurando que el guion estaba completo antes de la muerte de ella en 1997.

El proyecto se canceló, pero ahora, tras una reunión con el príncipe William, Costner confirmó lo que presentía.

“Nos reunimos en una sala donde las sillas aún estaban apiladas. Sólo estábamos nosotros dos”, dijo el actor y añadió que el príncipe le dijo: “Sabes, a mi madre le gustabas” a lo que su interlocutor le respondió “Lo sé”.

Aunque se abstuvo de confesar más detalles de la conversación, dejó claro que el momento le sirvió para recordar a la princesa Diana de la forma más hermosa: “Simplemente charlamos y luego nos separamos. Nunca nos convertimos en amigos por correspondencia ni nada parecido. Pero guardé un recuerdo muy grato de quién era él, de cómo me abordó y de lo que hablamos”, puntualizó.